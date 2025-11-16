Eclipse: die deutschen Shows der „Megalomanium Tour 2025“ stehen kurz bevor

Der Countdown läuft! Die schwedischen Rock-Giganten Eclipse starten in Kürze den deutschen Teil ihrer Megalomanium Tour 2025 – sieben explosive Shows im November, die kein Rockfan verpassen sollte. Mit ihrem aktuellen Album Megalomanium und einem Sound, der Melodie, Power und Leidenschaft perfekt vereint, gehören Eclipse zu den eindrucksvollsten Live-Bands Europas. Nach gefeierten Auftritten bei Festivals wie Wacken und Sweden Rock kehrt die Band nun in die Clubs zurück, hautnah, laut und energiegeladen.

Die Tickets gehen schnell weg: München ist bereits AUSVERKAUFT! Und auch für Hamburg, Ludwigsburg, Augsburg und Aschaffenburg sind nur noch wenige Tickets verfügbar, wer dabei sein will, sollte sich beeilen! Eclipse werden auf dieser Tour von zwei herausragenden schwedischen Bands begleitet: Reach, die mit ihrem cineastischen, emotionalen Rocksound begeistern, und Andy And The Rockets, die mit jugendlicher Energie und klassischem Rock’n’Roll-Feeling für Stimmung sorgen.

Die deutschen Termine:

+ mit Andy And The Rockets

* mit Reach

17.11 – Logo, Hamburg + (Fast ausverkauft)

18.11 – Turock, Essen +

19.11 – Scala, Ludwigsburg + (Fast ausverkauft)

20.11 – Spectrum, Augsburg + (Fast ausverkauft)

21.11 – Ampere, München + (AUSVERKAUFT!)

25.11 – Hirsch, Nürnberg*

26.11 – Colos-Saal, Aschaffenburg* (Fast ausverkauft)

Tickets hier kaufen: www.eclipsemerch.com

Zur Feier der Tour veranstaltet der offizielle Eclipse Fan Club außerdem die exklusive Eclipse Party, offen für alle Fans. Sie findet am Sonntag, den 16. November, im Cowboy und Indianer, Reeperbahn 25, Hamburg statt.

Das Event beinhaltet die Fan Club Lottery, bei der Fans exklusive Eclipse-Goodies, besondere Preise und vielleicht ein paar wilde Überraschungen gewinnen können, mit denen niemand rechnet! Info: www.eclipseofficialfanclub.com

Die Megalomanium Tour 2025 zeigt Eclipse in absoluter Bestform, leidenschaftlich, unaufhaltsam und bereit, Deutschland mit sieben Nächten purer Rockenergie zu erobern.