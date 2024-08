Eclipse: veröffentlichen Single/Video „Still My Hero“ aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Studioalbum

Die schwedischen Rocker Eclipse veröffentlichen die neue Single und das Video Still My Hero aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Studioalbum Megalomanium II, das am 20. September 2024 über Frontiers Music Srl erscheinen wird.

Seht euch das Video zu Still My Hero, ein Tribut an den viel zu früh verstorbenen Vater von Erik Mårtensson, hier an:

Über die neue Single sagt Sänger Erik Mårtensson: „When I wrote this song I had the phrase “still my hero” on my original scrap demo. The only hero I’ve ever had was my dad, so I made the whole song about him. He sadly passed away much too young in 2014. This is a tribute to a great man.“

Eclipse, das Heavy-Rock-Kraftpaket aus Stockholm, ist bekannt für seinen unverwechselbaren Sound mit massiven Hooks und herausragendem musikalischen Können und wurde mit weit über 100 Millionen Streams auf Streaming-Diensten schnell zu einer der größten schwedischen Heavy-Rock-Bands.

Nach der Veröffentlichung von Megalomanium im vergangenen September und der exklusiven 7“-Vinyl Apocalypse Blues sowie der Single Falling To My Knees ist der Weg der Band, denkwürdige Hymnen zu kreieren, weiterhin intakt.

Erik kommentiert die bevorstehende Veröffentlichung: „If you thought the title of our previous record was proof of us suffering from delusions of grandeur, then you’re absolutely right. The only way we could top it was to make another one. Ladies and gentlemen, we present to you, Megalomanium II.“

„This band is on a continuous journey trying to find new avenues to explore. Having said that, Megalomanium II is probably closer to what people mostly associate Eclipse with. It’s filled to the brim with large choruses, beautiful melodies and some amazing guitar playing. I’m totally unbiased, by the way“, fährt Gitarrist Magnus Henriksson fort.

Eclipse haben in den letzten Jahren immer größere Wellen in der europäischen und amerikanischen Rockszene geschlagen. Mit Tourneen von Südamerika über Australien bis nach Japan sind die Jungs eine feste Größe, die Festivalbesucher von Wacken, Alcatraz, Summer Breeze, um nur einige zu nennen, mittlerweile sehr gut kennen.

Im Kern ist Eclipse eine Heavy-Rock-Band mit einer Anziehungskraft, die über Genres hinausgeht. Zusätzlich zu ihren zahlreichen Headline-Touren haben Eclipse im Laufe der Jahre auch für eine Vielzahl von Bands eröffnet, darunter Aerosmith, My Chemical Romance und Def Leppard, um nur einige zu nennen. Mit ihrem einzigartigen Sound sind Eclipse eine der einflussreichsten Heavy-Rock-Bands Schwedens.

Nach einer ausverkauften Headline-Tour durch Europa Ende 2023 setzt die Band ihren vollen Live-Kalender 2024 fort. Nach einer erfolgreichen Tournee in Japan und Südamerika touren Eclipse derzeit durch Europa und werden nach dem Sommer nach Mitteleuropa und in die USA reisen, wobei im Laufe des Jahres weitere Termine hinzukommen werden.

Megalomanium II – Tracklist:

1. Apocalypse Blues

2. The Spark

3. Falling To My Knees

4. All I Want

5. Still My Hero

6. Dive Into You

7. Until The War Is Over

8. Divide & Conquer

9. Pieces

10. To Say Goodbye

11. One In A Million

Bereits erschienene Videos:

The Spark: https://www.youtube.com/watch?v=jt9YU2wfB2U

Falling To My Knees: https://www.youtube.com/watch?v=GCDYk1rredk

Eclipse – Megalomanium II – Tour

19.09. Aschaffenburg / Colos-Saal

20.09. CH-Pratteln / Z-7

21.09. Cham / LA Cham

22.09. Augsburg / Spectrum

24.09. Bochum / Zeche

25.09. Erlangen / E-Werk

26.09. Ingolstadt / Eventhalle Westpark

27.09. Lindau / Vaudeville

Eclipse Besetzung:

Erik Mårtensson – Gesang

Magnus Henriksson – Gitarren

Philip Crusner – Schlagzeug

Victor Crusner – Bass

