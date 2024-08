Tarchon Fist: Video der vollen Live-Show auf dem Wacken Open Air 2018 ist online

Der Auftritt der Heavy Metaller Tarchon Fist auf dem Wacken Open Air am 01.08.2018 als Italiens W:O:A Metal Battle-Sieger war für die 2005 gegründete Band und für ihre treuen und neuen Fans ein unvergessliches Ereignis!

Um die Energie und die Power dieses besonderen Erlebnisses noch einmal gemeinsam mit ihrer Anhängerschaft zu teilen, haben Tarchon Fist ein Video ihrer vollen Show auf dem Wacken Open Air 2018 auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht, das man sich hier anschauen kann:

Das Wacken Open Air-Video umfasst Live-Performances der Songs Knights Of Fate, Titan Of The Forest, Play It Loud und Metal Detector.