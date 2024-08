Verlosung: zweimal 2 Tickets für den Metal Hammer Awards 2024 am 31.08.2024 in Berlin

Time For Metal und Oktober Promotion gratulieren Michaela aus Oldenburg und Natascha aus Berlin zu jeweils 2 Tickets für den Metal Hammer Awards 2024 am 31.08.2024 in Berlin.

Alle Infos zum Metal Hammer Awards 2024:

Die legendären Metal Hammer Awards kehren zurück! Am 31.08.2024 erwartet euch die schwermetallische Auferstehung des Jahres in der Uber Eats Music Hall in Berlin, presented by IFA. Es wird – in alter Tradition – eine unvergessliche Metal-Feier. In Zusammenarbeit mit der Internationalen Funkausstellung IFA, die ihr 100. Jubiläum feiert, bringt Metal Hammer euch Deutschlands härteste Preisverleihung wieder auf die Bühne. Lautstark und größer denn je! Metal Hammer selbst feiert zudem 40 stolze Jahre – dieses Doppeljubiläum wird mit einer ordentlichen Portion Maximum Metal gefeiert!

Schwarzer Teppich, Preisverleihung und Konzerte

Metal Hammer rollt den Schwarzen Teppich aus und lädt Ikonen und Helden der Metal-Szene. Zahlreiche Riff-Meister, Bühnengöttinnen und Metal-Urgesteine haben sich bereits angekündigt, am 31.8.2024 in der Uber Eats Music Hall in Berlin dabei zu sein. Es werden außerdem einige Prominenz und Gäste aus der Medien- und Musikwelt, die ihre Liebe zu Heavy Metal ausleben und zelebrieren möchten vor Ort sein. Fans können bei der Preisverleihung mitfiebern, am Schwarzen Teppich den Stars zum Anfassen nah sein, und in einzigartiger Kulisse vier lautstarke Konzerte erleben.