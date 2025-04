Lynyrd Skynyrd: „Celebrating 50 Years – 2025 Tour“ startet am 30.06.

Die US-amerikanische Rock-Institution Lynyrd Skynyrd wird ab dem 30. Juni im Rahmen ihrer Lynyrd Skynyrd – Celebrating 50 Years – 2025 Tour bei sechs Shows in Deutschland auftreten. Als Special Guest wird Simon McBride mit von der Partie sein.

RBK Fusion präsentiert:

Lynyrd Skynyrd – Celebrating 50 Years – 2025 Tour

30.06.2025 – München, Tollwood*

02.07.2025 – Breisach, Pinot and Rock

04.07.2025 – Halle a. S., Peißnitzinsel*

05.07.2025 – Bonn, Kunstrasen*

12.07.2025 – Bad Mergentheim, Schloss*

13.07.2025 – Berlin, Zitadelle*

*Special Guest: Simon McBride

Tickets: www.reservix.de

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung des von der Kritik gefeierten Debütalbums Pronounced ‘Lĕh-‘nérd ‘Skin-‘nérd begeistern Lynyrd Skynyrd ihre generationenübergreifende Fangemeinde heute noch genauso wie bei ihrem ersten Auftritt 1973 in Jacksonville, Florida. Nur wenige Ensembles haben einen so großen Einfluss auf eine ganze Generation gehabt wie Skynyrd. Die Band hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, all jene zu ehren, die einen bleibenden Beitrag zum Leben von Hunderten Millionen Fans weltweit geleistet haben. Die ehemaligen Mitglieder Ronnie Van Zant, Gary Rossington, Allen Collins, Steve Gaines, Ed King, Billy Powell, Bob Burns und Leon Wilkeson werden, neben anderen, für immer bedeutende Mitwirkende dieses unverwüstlichen Repertoires und der farbenfrohen Geschichte der Band bleiben. Heute rocken Lynyrd Skynyrd in der aktuellen Besetzung mit Johnny Van Zant, Rickey Medlocke, Damon Johnson, Mark „Sparky„ Matejka, Michael Cartellone, Keith Christopher, Peter Keys, Carol Chase und Stacy Michelle weiter.

Die Southern-Rock-Legende ist ständig auf Tournee, und wie Van Zant sagt: “Es geht um das Erbe von Lynyrd Skynyrd und darum, wofür es steht, worum es den Fans geht. Es gibt nichts Besseres, als mit Skynyrd auf die Bühne zu gehen und zu sehen, wie die Leute diese Musik lieben.”

Mit einem Katalog von über 60 Alben, Milliarden Streams, dutzenden Millionen verkauften Platten und Hits und Klassikern wie Sweet Home Alabama, Gimme Three Steps, Simple Man oder Free Bird bleiben die Rock & Roll-Hall-Of-Fame-Stars Lynyrd Skynyrd eine kulturelle Ikone, die alle Generationen anspricht.

Als Special Guest wurde Simon McBride bestätigt, einer der gefragtesten Gitarristen der letzten Jahre, speziell nachdem er 2023 als Gitarrist zu Deep Purple stieß und ein weltweites Publikum begeisterte. Zudem spielte er eine entscheidende Rolle auf dem jüngsten Nummer-eins-Album der Band, =1.

