Mark Morton: neues Album „Without The Pain“ ab sofort erhältlich

Mark Morton, der fünfmal für einen Grammy nominierte Gitarrist der legendären Heavy-Metal-Band Lamb Of God, hat heute sein mit Spannung erwartetes zweites Soloalbum Without The Pain veröffentlicht. Dieses Album stellt ein neues Kapitel in Marks musikalischer Reise dar, das auf seinen südlichen Wurzeln basiert und eine Mischung aus Southern Rock, Blues und Country-Einflüssen umfasst, während es gleichzeitig seinem charakteristischen Gitarrenspiel treu bleibt.

Der Fokus-Track des Albums, Down No More feat. Nikki Lane, ist exklusiv in der digitalen Version von Without The Pain verfügbar. Als zusätzlicher Track auf dem Album bringt Down No More eine emotional aufgeladene Darbietung, die einen Einblick in die rohe und introspektive Seite von Marks kreativer Entwicklung bietet. Diese Zusammenarbeit mit Nikki Lane verleiht dem Album eine zusätzliche Tiefe und Authentizität.

Seht euch das Video zu diesem Track hier an:

Without The Pain – Tracklist:

1. Hell & Back feat. Jaren Johnston von The Cadillac Three (Mark Morton, Jaren Johnston, Josh Wilbur)

2. Brother feat. Cody Jinks (Mark Morton, Cody Jinks, Travis Denning)

3. Without The Pain feat. Matt James von Blacktop Mojo (Mark Morton, Jaren Johnston, Josh Wilbur)

4. Kite String feat. Travis Denning (Mark Morton, Travis Denning)

5. Come December feat. Charlie Starr von Blackberry Smoke & Jason Isbell (Mark Morton, Charlie Gray, Matt Connor)

6. Dust feat. Cody Jinks & Grace Bowers (Mark Morton, Jaren Johnston, Cody Jinks)

7. Forever In The Light feat. Tyler Bryant & The Shakedown (Mark Morton, Tyler Bryant, Caleb Crosby)

8. Nocturnal Sun feat. Troy Sanders & Jared James Nichols (Mark Morton, Josh Wilbur)

9. The Needle And The Spoon feat. Neil Fallon von Clutch (Allen Collins, Ronald W Vanzant)

10. Home feat. Travis Denning (Mark Morton, Travis Denning, Josh Wilbur)

* Bonustrack: Down No More feat. Nikki Lane (exklusiv bei Digital Album)

Das Album ist zudem als exklusive Vinyl-Version seit dem 12. April erhältlich. Diese limitierte Auflage macht es zu einem unverzichtbaren Sammlerstück für Fans und Sammler gleichermaßen.

Without The Pain ist ein zutiefst persönliches Projekt für Mark, das Themen wie Heilung, Wachstum und Selbstreflexion behandelt. Das Album enthält Kooperationen mit renommierten Künstlern wie Cody Jinks, Jaren Johnston von The Cadillac Three, Travis Denning und Jason Isbell, die dem Album zusätzliche vokale und instrumentale Tiefe verleihen.

„It’s been hard to keep this one a secret but I can finally shout it loud and proud,“ teilt Mark mit. “What a thrill it was to work with the incomparable Nikki Lane on Down No More! The song was produced by and co-written with my good friend Travis Denning and we tracked the whole beautiful thing at John Osborne’s beautiful studio in Nashville. Nikki, of course, brings the song to life as only the Highway Queen could. I remain humbled to get to work with such incredible people. Enjoy!”

Mark hat jeden Track auf Without The Pain mitgeschrieben – mit Ausnahme des Songs The Needle And The Spoon, einer Coverversion des ikonischen Lynyrd Skynyrd-Songs. Mit diesem Album überschreitet er die Grenzen seiner kreativen Fähigkeiten und verbindet rohe Lyrik mit komplexem Gitarrenspiel. Jeder Song fängt ein Stück seiner Reise ein und erkundet Themen der persönlichen Entwicklung, Heilung sowie die emotionalen Höhen und Tiefen, die ihn geprägt haben.

Mit einer Mischung aus gefühlvollen Balladen, energiegeladenen Rockhymnen und nachdenklichen Tracks ist Without The Pain ein Beweis für Marks Fähigkeit, sich als Musiker und Geschichtenerzähler weiterzuentwickeln. Zu den herausragenden Tracks des Albums gehören Come December feat. Charlie Starr von Blackberry Smoke und Jason Isbell, sowie Dust, der Mark, Cody Jinks und Grace Bowers für eine emotional aufgeladene Zusammenarbeit vereint.

