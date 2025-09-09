„Desert Drone Vol. II“ am 26.09.2025 in Hachenburg mit Tier, Organic Destruction und Violet Dawn

Zum zweiten Mal findet die Eventreihe Desert Drone im Hachenburger Brauerei-Ausschank „Zur Krone“ in Hachenburg statt. Ein großartiger Stoner Abend erwartet die Fans. Für das angemessene Stoner-Feeling sorgen an diesem Abend:

Tier – aus Trier

Tier, die Stoner-Rock-Band mit starken Blues- und Seventies-Einflüssen aus Trier, serviert euch Dark-Western-Stoner mit Southern-Music-Einfluss. Da können wir nur empfehlen: Keep Sweet, steigt ein in den Southern-Rock-Train. Lasst euch Tier mit ihrem Hashtrain nicht entgehen und lasst euch von Backwood Blues faszinieren!

Organic Destruction – aus Hachenburg

Organic Destruction ist bedingungsloser Psychedelic-Stonerrock aus dem Westerwald. Während ganz Deutschland in einer pandemischen Schockstarre war, fanden sich im schönen Westerwald irgendwo zwischen Kuhdung und ekstatischen Garagenpartys drei Kerle zusammen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, und gründeten 2021 in Hachenburg die Band Organic Destruction. Stoner-/Desertrock sowie Doom Metal gibt es auf die Ohren.

Violet Dawn – aus Trier

Die Musik von Violet Dawn ist von den Größen des Hardrocks der letzten Jahrzehnte inspiriert. Violet Dawn widersetzen sich einer einfachen Genre-Klassifizierung. Sie mischen Elemente, die ihnen gefallen, frei nach dem Motto: „Manche sagen vielleicht, es ist Stoner.“

Hier die Eckdaten:

Wo? – Gasthaus „Zur Krone“, Alter Markt 3, 57627 Hachenburg

Wann? – Doors open am 26.09.2025 ab 19:00 Uhr!

Eintritt? – Frei! Allerdings freut sich der Hut über eine angemessene Spende!

Eventlink: https://www.facebook.com/events/767370275635917