Kuolemankello: haben ihre neue Single „Haaskalintu“ vom kommenden Album veröffentlicht

Die Band Kuolemankello wird im Oktober ihr Debütalbum Perkeet veröffentlichen, das eine Mischung aus originalem Proto-Heavy Metal und kraftvollem Rock bietet. Gegründet von Eemeli Lehtonen, Tomi Helomaa und Matti Kallio, entstand die Band als lautstarker Gegenpol zur tristen Zeit der Covid-Pandemie.

Die neueste Single der Band, das riffgetriebene Haaskalintu mit seinen kreischenden Gitarren, ist eine gute Darstellung des musikalischen Rückgrats von Kuolemankello und des düsteren Themas des Albums Perkeet. Haaskalintu ist das Lieblingslied der Band für Live-Auftritte, und das intensive Video, das von dem Animationskünstler Malakias inszeniert wurde, schafft eine großartige apokalyptische Atmosphäre. Seht euch das Video hier an:

Kuolemankello verfolgen das Ziel, lauten Rock im Geiste des alten Heavy Metal zu spielen, als ob Black Sabbath und die finnische Rocklegende Tuomari Nurmio gemeinsam jammen würden. Die skizzenhaften Songs sind umschlungen von schreienden Riffs, die in einem Betonbunker mariniert und mit voller Körperkomposition versehen sind. Es handelt sich um eine originelle Band, die keinen klaren Plan oder Vorahnungen hat.

Die Etymologie des Bandnamens spiegelt die endliche Natur der Zeit und eine gewisse Art von Fatalismus wider; das Leben ist kurz und die Todesuhr tickt, besser jetzt eine Band zu gründen als morgen. Drei Jahre nach der Gründung der Band ist es an der Zeit, das Debütalbum freizulegen.

Kuolemankellos Debütalbum Perkeet wird am 31. Oktober 2025 auf CD, digitalen Plattformen und natürlich in drei wunderschönen Vinyl-Editionen veröffentlicht, von denen die auf 50 Exemplare limitierte türkisfarbene transparente Vinyl nur im Webstore von Svart Records erhältlich ist.

