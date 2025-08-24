Lakeview: feiern mit ihrem neuen Song „Name In A Song“ ein triumphales Comeback

Das aufstrebende Country-Rock-Duo Lakeview aus Nashville feiert mit der Veröffentlichung von Name In A Song sein mit Spannung erwartetes Comeback – der Song ist ab sofort erhältlich.

Name In A Song ist der erste Vorgeschmack auf neue Musik des genreübergreifenden Duos seit der Veröffentlichung ihres gefeierten Debütalbums im vergangenen September. In dieser kompromisslosen Hymne beklagen Jesse Denaro und Luke Healy einen hartnäckigen Fluch, der Liebesbeziehungen unweigerlich in ehemalige Flammen verwandelt. Seht euch das Video hier an:

„The next era of Lakeview is just getting started“, sagt Denaro. „It’s storytelling with catchy guitar riffs and an occasional breakdown – unapologetically Lakeview, and we’re stoked to kick it all off with this song.“

„There’s a lot of people who are confused as to what ‘lane’ we’re trying to fit in“, fügt Healy hinzu. „But the thing is – we aren’t trying to fit in a lane. We’re creating one. There’s not a set of directions on a map for us to follow. We’re just making music for people like us, and we’re having a blast while doing it.“

Diese neue Musik von Lakeview kommt genau rechtzeitig für die Fans, da sie bald auf Tour gehen werden. Nachdem sie kürzlich Geschichte geschrieben haben, indem sie als erster Country-Act beim Wacken Open Air 2025, dem größten Heavy Metal Festival der Welt, auftraten, bereitet sich die Band darauf vor, in diesem Herbst in den USA zu bleiben. In wenigen Tagen starten Lakeview ihre bisher größte Headline-Tour. Während die Blue Collar Country Tour das ganze Jahr über weltweit stattfand, beginnt der größte Teil am 4. September in Plano, TX, bevor sie mit 25 weiteren Terminen bis zum 1. November durch das Land touren – darunter Stopps in Chicago, Rochester und eine besondere Rückkehr in die Heimat, die als „Home Town Throwdown“ in Pittsburgh bezeichnet wird.

Weitere Musik wird in den kommenden Monaten erwartet. Fans können alle Neuigkeiten über Lakeview bei lakeviewofficial.com verfolgen.

