Neil Young: veröffentlicht „Freedom“, „Ragged Glory“, „Weld“ und „Arc“ aus „Official Release Series“ am 04.10. als Standalone-Alben

Aktuelle Trends oder Konventionen? Neil Young kümmert beides wenig. Seit er 1968 sein erstes Soloalbum veröffentlichte, zählt für ihn nur eines: Was bringt mich klanglich weiter? Und so ist es kaum verwunderlich, dass all seine bisherigen Veröffentlichungen und aktuellen Wiederveröffentlichungen Entdeckungsreisen sind, bei denen die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bisweilen verschwimmen. Diese Musik ist im besten Sinne zeitlos.

Im Juli 2023 veröffentlichte Young Official Release Series Volume 5, eine – selbst für Young-Verhältnisse – atemberaubende Sammlung von vier Klassikeralben aus seinem Katalog auf Vinyl und CD, angefangen mit Youngs aufregender Renaissance, die mit der Veröffentlichung von Freedom im Jahr 1989 begann, gefolgt von den beispiellosen klanglichen Erkundungsreisen von Ragged Glory (1990), Weld (1991) und ARC (ebenfalls 1991). Die Alben sind in vielerlei Hinsicht ein musikalischer Reisebericht darüber, wie Young die Zukunft sah, und eröffneten in Sachen Sound und Originalität bis dato unbekannte kreative Welten.

In Kürze wird jeder dieser Titel von ORS 5 als eigenständiges Album auf Vinyl und CD erhältlich gemacht. Mit der letztjährigen Veröffentlichung als Teil des Boxsets wurden sie erstmals für Vinyl remastert.

Alle Formate werden im Greedy Hand Store der Neil Young Archives und im Musikfachhandel erhältlich sein. Hi-res digitales Audio wird ebenfalls in den Neil Young Archives und den meisten digitalen Plattformen verfügbar gemacht. Alle Käufe im Greedy Hand Store kommen mit kostenlosen digitale Hi-res-Audio-Downloads aus dem Xstream Store © der NYA.

In Neil Youngs bewegter Karriere nimmt die Zeit um 1990 einen besonderen Platz ein. Mit dem neuen Jahrzehnt kam auch seine Musik an einen entscheidenden Wendepunkt. Young war zu seiner langjährigen Labelheimat Reprise Records zurückgekehrt und es schien ein freudiger, geradezu glücklicher Moment für den Mann zu sein, der kurz zuvor das 21-jährige Jubiläum seiner Solokarriere gefeiert hatte. Nach amerikanischen Maßstäben war sie also „volljährig“ geworden – und doch hatte sie nie aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Das erste Album der Reihe trägt den treffenden Titel Freedom und enthält den ikonischen Song Rockin‘ Tn The Free World (der übrigens derzeit auch im US-Wahlkampf eine Renaissance erlebt)

Ragged Glory (1990), aufgenommen auf Youngs Broken Arrow Ranch in Nordkalifornien, sollte eine einzige große Feier der Musik werden, die Neil Young & Crazy Horse bis heute mit voller Kraft erschaffen. Das ursprüngliche Tracklisting wurde für diese Re-Issue um vier Raritäten-Tracks erweitert: Interstate und Don’t Spook The Horse waren jeweils B-Seiten von Singles, Box Car und das 12-minütige Born To Run waren bis zu ihrer Veröffentlichung auf der ORS 5-Box im letzten Jahr unveröffentlichte Versionen. Die vier zusätzlichen Songs sind der Grund dafür, dass das Album auf 3 LPs bzw. 2 CDs erweitert wurde. Das Album wurde von den analogen Originalbändern neu gemastert.

Das Live-Album Weld (1991) ist eines der bahnbrechendsten Alben in Neil Youngs Karriere. Aufgenommen mit Crazy Horse nach der Veröffentlichung von Ragged Glory, stammt es aus einer äußerst kreativen Phase der Bandgeschichte. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Neil Young eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für den Rock’n’Roll ist, dann ist er hier.

ARC (1991) ist das Live-Album zu Weld und schlug bei seiner Veröffentlichung 1991 erneut jene hohen Wellen, die Youngs Schaffen schon immer begleitet haben. ARC ist ein 35-minütiger kreativer Ausbruch aus Feedback, Improvisation, Gitarrensolos und Gesangsfragmenten. Als Teil der ORS 5-Box erschien es zum ersten Mal auf Vinyl.

Freedom – Tracklist:

1. Rockin’ In The Free World (Live Acoustic)

2. Crime In The City (Sixty To Zero Part 1)

3. Don’t Cry

4. Hangin’ On A Limb

5. Eldorado

6. The Ways Of Love

7. Someday

8. On Broadway

9. Wrecking Ball

10. No More

11. Too Far Gone

12. Rockin’ In The Free World (Electric)

Label: Reprise Records

Vertrieb: Warner Music

VÖ: 04.10.2024

Ragged Glory – Tracklist:

1. Country Home

2. White Line

3. Fuckin’ Up

4. Over And Over

5. Love To Burn

6. Farmer John

7. Mansion On The Hill

8. Days That Used To Be

9. Love and Only Love

10. Mother Earth (National Anthem)

11. Interstate

12. Don’t Spook The Horse

13, Box Car

14. Born To Run

Weld – Tracklist:

1. Hey Hey, My My (Into The Black)

2. Crime In The City

3. Blowin’ In The Wind

4. Welfare Mothers

5. Love To Burn

6. Cinnamon Girl

7. Mansion On The Hill

8. Fuckin’ Up

9. Cortez The Killer

10. Powderfinger

11. Love And Only Love

12. Rockin’ In The Free World

13. Like A Hurricane

14. Farmer John

15. Tonight’s The Night

16. Roll Another Number

ARC – Tracklist:

1. Arc (A Compilation Composition)

