Lakeview: selbstbetiteltes Debütalbum ist erschienen

Das genreübergreifende Country-Rock-Duo Lakeview hat gestern sein selbstbetiteltes Debütalbum veröffentlicht, das über Snakefarm in Zusammenarbeit mit Gravel Road erschienen ist (Stream/Download hier). Das Duo, bestehend aus den Songwritern Jesse Denaro und Luke Healy, hat sich in jahrelanger Arbeit eine treue Fangemeinde, das Home Team, durch unzählige Tourneen, lebensnahes Storytelling und die einzigartige Verbindung von Rock und Country aufgebaut.

Nach fast 115 Millionen Streams und einer Handvoll von Singles, die von den Fans geliebt werden, ist das 18-Track-Projekt das erste Album von Denaro und Healy, die sich über ihre Arbeit und ihre Metalcore-Wurzeln kennengelernt haben. Der vielfältige musikalische Einfluss der beiden Songwriter ist auf dem Projekt allgegenwärtig, denn das Duo hat an jedem Titel des Debütalbums mitgeschrieben.

What I Know Now, die jüngste Veröffentlichung des Albums, ist eine stadiontaugliche Rockhymne mit schwerem Schlagzeug, lebendiger Gitarre und dem Text eines klassischen Country-Herzschmerz-Songs. Weitere herausragende Tracks des Albums sind der unwiderstehliche Country-Rock-Jam Wrong Side Of The Track, die Verrat-Ballade Here Lies A Girl und das nachdenkliche Before I Die sowie Home Team und Loser, die dem Duo massive Streaming-Erfolge bescherten und mehr als 45 Millionen Streams erreichten. Die 18 Tracks zeigen alle Seiten der beiden Songwriter. Von Songs, die Lust auf ein kühles Bier machen, wie Bad Day To Be A Beer, bis hin zu den Headbangern W.H.Y und I Don’t Call, das die sanftere Seite des Duos zeigt, sowohl textlich als auch in der reduzierten Produktion.

Über das Debütalbum sagte Denaro: „This album has been a long time in the making. It represents who we are as artists and as individuals, this project is Lakeview and we put everything we had into making this.“

„We couldn’t have done this without the support of the Home Team,“ fügt Healy hinzu. „Thank you for supporting us for so many years, on the road. Whether you bought a ticket to a show, streamed our singles or picked up a shirt at the merch table, your support has meant the world to us.“

Lakeview – Tracklist:

1. Home Team

2. Dying Breed

3. Wrong Side Of The Track

4. See Me In A Suit

5. What I Know Now

6. Son Of A

7. Bad Day To Be A Beer

8. Rock Bottom

9. I Don’t Call

10. By Now

11. Here Lies A Girl

12. Long Time Listener

13. Money Where Your Mouth Is (Feat. Gideon)

14. W.H.Y

15. Say It First

16. Neon Nightmare

17. Drunk Prayer

18. Before I Die

Lakeview zeigen keine Anzeichen dafür, dass sie 2024 langsamer werden, da sie sowohl in der Country- als auch in der Rockszene große Fortschritte machen. Sie sind der einzige Act, dessen Singles derzeit sowohl auf Sirius XM The Highway mit What I Know Now als auch auf Sirius XM Octane mit Money Where Your Mouth Is gespielt werden, das die Top 5 des Big Uns Countdowns erreicht hat und in der Power Rotation läuft.

Denaro fasst die Reise des Duos und die tiefe Verbundenheit mit ihren Fans zusammen. Er sagt: „Our fans, much like us, are the unsung heroes of their families and friends, working tirelessly and making sacrifices. As many people in a Lakeview crowd wear Wranglers, boots, and cowboy hats, but also Metallica shirts, black skinny jeans, and have face tattoos. By the night’s end, everyone realizes they’re all the same at the core.“

Lakeviews einzigartige Mischung aus Country und Rock hat sowohl in den USA als auch im Ausland großen Anklang gefunden. Ben Burley von Breaking Benjamin hat die Band gebeten, sich seiner Amphitheater-Tournee anzuschließen, die in den nächsten zwei Monaten durch die USA führen wird. Und nach einem Auftritt auf dem letztjährigen C2C-Festival in Europa hat sich das Duo eine weltweite Fangemeinde aufgebaut, die sie im November als Headliner in Europa / Großbritannien sehen wird, einschließlich einer bereits ausverkauften Show in London. Um die vollständige Liste der Tourdaten zu sehen und Tickets zu kaufen, besucht ihr die Website von Lakeview.

Lakeview – Tourdaten

December 5–Köln, GER–Yard Club

December 6–Stuttgart, GER–Im Wizemann

December 8–Hamburg, GER–Headcrash

December 9–Berlin, GER–Prachtwerk

Über Lakeview

Das tätowierte, ländliche Country-Tandem Lakeview (Jesse Denaro und Luke Healy) hat vor allem einen unerschütterlichen Glauben an Gott und den Glauben an Familie und Gemeinschaft. Kombinieren Sie das mit Metalcore-Wurzeln, die sich in Country-Hits wie Home Team widerspiegeln, mit einer Vorliebe für Pop aus den frühen 2000er Jahren und rockigem Country sowie mit modernen, radiotauglichen Sounds. Das Ergebnis ist eine Band, die sich in chinesischen Restaurants, Kirchenkellern und VFW-Hallen ebenso wohl fühlt wie in großen Arenen. Wie ihre Fans sind sie hart arbeitende Helden, die auf ihrem Weg zum musikalischen Erfolg viel geopfert haben.

