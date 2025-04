Carson und Fuser: spielen am 25.04.2025 im Kulturzentrum Jever

Das schweizerisch-neuseeländische Power-Trio Carson sticht mit seinem eigenständigen Musikstil, zweistimmigen Gesang, mit ausgeklügelten Harmonien und fesselnden, energiegeladen Liveshows aus der Masse der Stoner Rock Bands hervor. Seit 2020 ist das Psychedelic Stoner Rock Trio nach einer Zwangspause zurück und überzeugt mit dem Release des neuen Albums The Wilfull Pursuit Of Ignorance im April 2022. Im Vergleich zum Debutalbum Drown The Witness aus dem Jahr 2017, welches mit vielen, ausufernden Psychedelic-Monster Tracks gefüllt ist, zeigt The Wilfull Pursuit Of Ignorance noch eine andere Seite der Band. Die Tracks sind härter, geradliniger und grungiger – ohne den eigenständigen Sound zu verlieren, der sich durch alle ihre Werke zieht. Ob es nun die Vocals sind, die einen in den Bann ziehen, die schönen Melodien, die wuchtigen Riffs oder der deftige Sludge-Punch, Carson bringt alles in absoluter Hochform! Die treibende und groovende Rhythmusgruppe bietet ein solides Fundament für die endlosen Hooks – «The Wilfull Pursuit of Ignorance» klingt klassisch und innovativ zugleich.

Im Jahr 2023 und 2024 spielte die Band mehrere internationale Shows sowie Festivals, wie Palp Festival, Terneuzen Is On Fire, Honky Tonk, Itch Fest und arbeite an dem neuen Album. Die erste Single Engine Down wurde bereits veröffentlicht, es folgen weitere drei weitere, bis das Album am 19.09.2025 veröffentlicht wird. Im neuen Album bricht die Band aus dem Stoner Gerne vermehrt aus und überrascht mit Diversität, neuen Sounds und Genre übergreifender Musik. Trotzdem bleibt Carson aber ihrem eigenständigen Stil treu. Auch das Tour-Programm von Carson für 2025 lässt sich sehen, neben der Deutschland-Tour im April, die sie auch nach Jever führt, steht unter anderem ein Auftritt beim Fuzz Fest der Truckfighters in Schweden auf dem Programm.

Den Abend im LOK eröffnet die dreiköpfige Band Fuser (Berndt – Vocals & Guitar, Klaus – Vocals & Bass, Susanne – Drums) aus Oldenburg. Sie spielen Alternative Stoner mit einem gehörigen Anteil Grunge, Psychedelic Rock und Metal.