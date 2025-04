Rise Against: veröffentlichen neue Single „Prizefighter“

Nach dem Erfolg der Anfang des Jahres veröffentlichten Nod melden sich Rise Against mit ihrer zweiten Single des Jahres 2025 zurück: Prizefighter thematisiert den inneren Kampf, Kunst zu schaffen, während man gleichzeitig Autonomie bewahrt und den Anforderungen abnehmender Aufmerksamkeitsspannen gerecht wird.

Der Sänger und Texter von Rise Against, Tim McIlrath, äußert sich dazu: „In Prizefighter geht es um den Zwang, etwas zu schaffen, der dann ein Publikum schafft, und dann um die Verbindung zu diesem Publikum und die Verantwortung, die man diesem Publikum gegenüber hat, und darum, wie sehr man als Künstler diesem Publikum verpflichtet ist. Es geht um den Versuch, den Wechsel vom Zuschauer zur Öffentlichkeit in Einklang zu bringen und darum, was man seinen Fans schuldet und was man seiner eigenen geistigen Gesundheit schuldet.“

Im Musikvideo zu dem Song wird der Symbolismus der Lyrics ebenso deutlich wie die bei Konzerten entfesselte Energie der Band und die tiefe Verbundenheit ihrer Fans. Seht euch das Video zu Prizefighter hier an:

Prizefighter kann jetzt gestreamt werden: https://i.riseagainst.com/prizefighter

Prizefighter wurde von Catherine Marks (Boygenius, Foals, Manchester Orchestra, St. Vincent) produziert und von Alan Moulder (Nine Inch Nails, Paramore, Queens Of The Stone Age, The Killers) gemischt. Der Song zeigt eine weitere Facette in diesem nächsten Kapitel der Karriere von Rise Against.

Prizefighter folgt auf Nod, die erste Single von Rise Against nach einer dreijährigen Veröffentlichungspause, die nur wenige Tage nach der Amtseinführung des aktuellen US-Präsidenten erschienen ist. Rolling Stone attestierte dem Song „a particularly potent rallying cry for the moment“. Es war ein Aufruf zu Gemeinschaft und mehr Mitgefühl, der die Hörer:innen dazu ermutigte, nicht nur stillschweigend zuzusehen, während einschneidende Weltereignisse, gesellschaftlicher Wandel und Technologie unsere Art zu leben formen. Mit dieser Botschaft tourten Rise Against bereits über drei Kontinente und etablierten Nod als frisches Highlight ihrer Setlist. Das Video zum Song Nod ist hier zu sehen.

Wie schon die vorhergehenden, mehrfach Gold- und Platin-prämierten Hits der Band, verstärken Prizefighter und Nod den Katalog belebender Musik, herausfordernder Botschaften und eingängiger Melodien, die Rise Against Milliarden an Streams, ausverkaufte Arenen, Charterfolge und gebrochene Rekorde eingebracht haben. Vor allem haben sie Fans über gemeinsam vertretene Werte zusammengebracht. Gerade jetzt, da die Herausforderungen kaum größer sein könnten, meldet sich die Punk-Rock-Band aus Chicago größer, lauter und progressiver denn je zurück.

Aktuell befinden sich Tim McIlrath (Vocals, Gitarre), Joe Principe (Bass, Vocals), Zach Blair (Gitarre, Vocals) und Brandon Barnes (Drums) auf der Rise Of The Roach Tour. Im Juni werden sie für Festivalauftritte und einige Headline-Shows nach Deutschland zurückkehren.

04.06.2025 – (DE) Hannover, Gilde Parkbühne

06.06.2025 – (DE) Nürnberg, Rock Im Park

07.06.2025 – (DE) Nürburgring, Rock Am Ring

09.06.2025 – (DE) Leipzig, Haus Auensee

10.06.2025 – (DE) Münster, Halle Münsterland

12.06.2025 – (DE) Nickelsdorf, Nova Rock

20.06.2025 – (DE) Scheeßel, Hurricane Festival

21.06.2025 – (DE) Neuhausen ob Eck, Southside Festival

