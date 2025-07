Vainstream 2026: ausverkauft, leidenschaftlich und laut

Zwei Tage, tausende Fans, maximale Energie – das Vainstream hat erneut bewiesen, warum es zu den bedeutendsten Rockfestivals des Landes zählt. Mit rund 35.000 feiernden Besucher:innen und einem Line-Up voller internationaler Hochkaräter verwandelte sich das Hawerkamp-Gelände in Münster am 27. und 28. Juni auch in diesem Jahr wieder in ein pulsierendes Zentrum des Punk, Metal und Hardcore.

Bereits zum 19. Mal zog das Vainstream Musikfans aus ganz Deutschland in die Domstadt – und präsentierte sich dabei in Bestform: Sommerliche Temperaturen, eine ausgelassene Festivalstimmung und Top-Acts, die das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute mitrissen. Bullet For My Valentine, A Day To Remember, Feine Sahne Fischfilet und Heaven Shall Burn sorgten gemeinsam mit vielen weiteren Bands auf insgesamt vier Bühnen für musikalische Höhepunkte und kollektive Gänsehautmomente.

Zudem ist das Vainstream – mit dem Gelände rund um den Hawerkamp sowie den Indoor- und Outdoor-Flächen der Halle Münsterland – ein Festival der kurzen Wege: kompakt, mitten in der Stadt gelegen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar.

Leidenschaftlich, laut und publikumsnah – das Vainstream bleibt sich auch 2025 treu. Veranstalter und Gesicht des Festivals Timo Birth blickt zufrieden auf zwei Tage Vollgas zurück:

„Das Vainstream hat auch 2025 wieder viele Musikfans zusammengebracht. Die Atmosphäre auf dem Hawerkamp war besonders intensiv – von Anfang bis Ende haben Bands und Publikum das Festival gemeinsam getragen. Für mich ist das Vainstream nicht nur ein Event, sondern ein Ort, an dem Menschen ihre Leidenschaft für Rockmusik teilen. Ich freue mich schon darauf, im kommenden Jahr mit dem Jubiläum ein weiteres Kapitel aufzuschlagen.“

Nach dem Festival ist vor dem Jubiläum. Vom 26. – 27. Juni 2026 feiert das Vainstream sein 20-jähriges Bestehen – und gibt schon jetzt das erste musikalische Highlight bekannt: Rise Against werden als einer der Headliner die Vainstream-Bühne entern.

Außerdem dürfen sich Fans auf eine besondere Hommage an Münsters Musik- und Skateboard-Geschichte freuen: Geplant ist die exklusive Rückkehr namhafter Vert Legends und Musik-Acts aus der Ära der legendären Münster Monster Masterships – dem international renommierten Skateboard-Event der 1990er- und 2000er-Jahre. Details zum Line-Up und Halfpipe-Fahrerfeld werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der Vorverkauf für das Vainstream 2026 (26. – 27. Juni) startete am 30. Juni. Limitierte Tickets zum „La Familia“-Preis von 99,00 Euro gibt es unter www.vainstream.com.