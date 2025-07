Supernaughty: neues Album „Apocalypso“ kommt am 22.08.2025

Die italienische Stoner Metal-Band Supernaughty wird am 22. August ihr neues Album Apocalypso über Ripple Music veröffentlichen. Heute präsentieren sie das erste Musikvideo zu ihrem treibenden Track Black Witch Mountain.

Das kommende dritte Album Apocalypso stellt einen Wendepunkt im Sound des aus Livorno stammenden Quartetts dar, das lauter, schwerer und metallischer zurückkehrt als je zuvor. Der Titel des Albums zieht eine Parallele zwischen dem Mythos der Nymphe Calypso, die Odysseus jahrelang auf ihrer Insel gefangen hielt, und einem dunklen Kapitel der modernen Menschheitsgeschichte. Die Band erklärt: “In the aftermath of the global health crisis, Apocalypso refers to a shared feeling of confinement and longing for liberation: we all, in a way, became Odysseus in isolation.”

Das Cover-Artwork wurde von dem renommierten italienischen Illustrator Luca SoloMacello gestaltet, dessen markante Visuals, die dunklen Surrealismus, mythologische Referenzen und psychedelische Motive vereinen, in der Stoner- und Doom-Metal-Szene ikonisch geworden sind. Sein Artwork für das Album Temple von 2020 wurde in dem Buch Masterpieces 2020 von Heavy Music Artwork unter den 100 besten Albumcovern des Jahres ausgezeichnet.

Zur neuen Single sagt die Band: „Black Witch Mountain tells the timeless tension between opposing forces that clash yet define each other: the witch is not just a threat, but the keeper of a power that pushes men to confront themselves and transcend their own limits. It’s a song about the inner battle between the seductive chaos and the fragile order we all carry within us.”

Apocalypso wurde von Nicola Giorgetti im Indipendente Recording Studio (Matelica, Italien) aufgenommen, die Vocals wurden von Matteo Barsacchi (Mr. Bison) im Blotch Recording Studio (Cecina, Italien) aufgenommen und das Mixing sowie Mastering übernahm Karl Daniel Lidén (Dozer, Greenleaf) in Schweden.

Supernaughty ist ein kraftvolles Stoner Metal-Quartett aus Livorno, Italien, das 2014 von Veteranen der Underground-Szene gegründet wurde: Filippo Del Bimbo (Lead-Gitarre), Alessio Franceschi (Schlagzeug), Angelo Fagni (Vocals/Rhythmus-Gitarre) und Luca Raffoni (Bass). Nach Jahren des Verfeinerns ihrer Fähigkeiten in Italiens Indie-Rock- und Heavy-Szenen formierten sich die vier Musiker 2013 offiziell und begannen, ihre eigenen riff-basierten Hymnen zu kreieren.

Der Sound von Supernaughty ist eine geschmolzene Mischung aus Stoner Rock, Sludge, Grunge und Hard Rock, geprägt von kolossalen, hypnotischen Riffs, rohen Gitarrenklängen und eingängigen Refrains. Inspiriert von den Wüsten-Grooves von Kyuss, dem Swagger von Orange Goblin und den dunklen Melodien von Alice in Chains, wurde ihre Musik als “sleazy blues rock” und “acidic, psychedelic fuzz” mit “a groove reminiscent of biker gangs” bezeichnet. Lyrisch verarbeiten sie Sci-Fi-Geschichten, B-Movie-Wahnsinn und surreale persönliche Erzählungen durch die verzerrte, aber lebendige Erzählweise von Angelo Fagni.

Nach der Etablierung ihres Namens in der Stoner Rock-Underground-Szene mit dem selbstveröffentlichten Album Welcome to My V (2015) und den gefeierten LPs Vol. 1 (2018) und Temple (2020) über Argonauta Records steht Supernaughty nun vor ihrem nächsten Kapitel – sie haben 2024 bei dem renommierten Label Ripple Music für ihr kommendes drittes Studioalbum Apocalypso unterschrieben. Supernaughty sind bekannt für ihre explosiven und rauen Live-Shows und haben ausgiebig durch Italien und Europa getourt, wo sie die Bühne mit internationalen Acts wie Fatso Jetson, High on Fire, Zeke und Nebula geteilt haben.