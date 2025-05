Rise Against: kündigen neues Album „Ricochet“ an

“Ricochet is about our collective inter-connectedness. We started with the title track and that being about how we’re all — whether we like it or not — stuck in the same room, so to speak. Everything you do is going to affect somebody; everything you throw will affect the next person. We’re connected to other countries, other economies; we’re connected to undocumented immigrants. We’re connected to every decision our leaders make. It’s all one big ricochet effect. That idea is the backbone of this album.” – Tim McIlrath

Rise Against melden sich mit einigen der überwältigendsten und belebendsten Songs ihrer bisherigen Karriere zurück. Am 15. August 2025 erscheint via Loma Vista Recordings ihr erstes Album seit vier Jahren – Ricochet – in einer Welt voll mit konstanten Stimuli und Algorithmen, die uns wütend machen wollen.

Über den Verlauf der zwölf Songs des von GRAMMY®-Gewinnerin Catherine Marks (Boygenius, Foals, Manchester Orchestra, St. Vincent) produzierten und von Alan Moulder (Nine Inch Nails, Paramore, Queens Of The Stone Age, The Killers) gemischten Albums fordern Rise Against ihre Hörer:innen auf, zu hinterfragen, wer von all dieser Spaltung und kollektivem Verdruss profitiert, die Augen zu öffnen, bevor wir springen, und darüber nachzudenken, welche Konsequenzen unsere Handlungen für andere haben könnten, während anstachelnde Machtpositionen geschützt bleiben. Ricochet steht im Zeichen von Einigkeit, klingt wuchtig und dreht sich dennoch um die kleinen Aspekte der Psyche, die letztendlich größtmögliche Veränderungen anstoßen können. Alles beginnt bei dir selbst. Mit der schneidenden Leadsingle I Want It All starten Rise Against ihre Motoren und beginnen eine ambitionierte, kompromisslose Selbstbestimmungsmission.

I Want It All steht ab sofort auf allen gängigen Plattformen zum Hören bereit. Das zugehörige Musikvideo seht ihr hier:

I Want It All folgt auf die kürzlich vorausgeschickten Singles Nod und Prizefighter.

Auf Ricochet erkunden Rise Against Motive von Trost, den man in Gemeinschaft findet, und von Kettenreaktion aus Worten und Taten, davon, wie Schmerz umgekehrt werden kann, und vom Kampf für eine bessere Existenz, der nicht mit blinder Gefolgschaft beginnt, sondern mit unpopulären Minderheitsmeinungen. Während große Teile der Welt sich anfühlen, als befänden wir uns in konstantem Ausnahmezustand, fordern Tim McIlrath (Gesang/Gitarre), Joe Principe (Bass/Gesang), Zach Blair (Gitarre/Gesang) und Brandon Barnes (Schlagzeug) uns auf, zusammen zu kommen – nicht bloß, um zu überleben, sondern um uns zu retten.

Ricochet Tracklist:

1. Nod

2. I Want It All

3. Ricochet

4. Damage Is Done

5. Us Against The World

6. Black Crown

7. Sink Like A Stone

8. Forty Days

9. State Of Emergency

10. Gold Long Gone

11. Soldier

In den vier Jahren seit Nowhere Generation haben die Botschaften und Melodien der mehrfach Gold- und Platin-prämierten Band aus Chicago mehr Fans denn je erreicht und Millionen beim Streben nach notwendigem, progressivem Wandel vereint. Egal ob sie über Ungerechtigkeit, Instabilität, Umweltschutz, Tierrechte oder sozioökonomische Hindernisse für die Jugend singen – Rise Against füllen weiterhin Arenas, toppen Charts, brechen Rekorde und sammeln Milliarden von Streams.

In diesem Sommer sind sie größer denn je. Nachdem sie Anfang des Jahres bereits auf drei Kontinenten getourt sind, kehren Rise Against nun nach Europa zurück, um als Headliner bei renommierten Festivals aufzutreten und eigene Arenashows zu spielen.

Rise Against live:

04.06.2025 – (DE) Hannover, Gilde Parkbühne

06.06.2025 – (DE) Nürnberg, Rock Im Park

07.06.2025 – (DE) Nürburgring, Rock Am Ring

09.06.2025 – (DE) Leipzig, Haus Auensee

10.06.2025 – (DE) Münster, Halle Münsterland

12.06.2025 – (DE) Nickelsdorf, Nova Rock

20.06.2025 – (DE) Scheeßel, Hurricane Festival

21.06.2025 – (DE) Neuhausen ob Eck, Southside Festival