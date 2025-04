Gridiron: veröffentlichen neuen Track „Still Playin‘ For Keeps“

Gridiron haben kürzlich ihr neues Album Poetry From Pain angekündigt, das am 30. Mai über Blue Grape Music erscheinen wird. Das Album wird auf Vinyl in mehreren exklusiven Farbvarianten erhältlich sein.

Am 3. Mai hat die Band, die vom US-Magazin Stereogum für ihre brandgefährlichen Mosh-Riffs gelobt wurde, ihre neueste Single Still Playin‘ For Keeps (Big Umbrella Remix) veröffentlicht. Das dazugehörige Video kann man sich hier anschauen:

Der Track ist ein Hardcore-Hip-Hop-Hybrid, der Bounce, Beats, Groove und Grit mischt – ganz im Stil der Crossover-Legenden der 90er Jahre. Das Ergebnis ist ein rhythmischer, genre-zerschmetternder Molotow-Cocktail.

Mathew Karll äußerte dazu: „Still Playin‘ For Keeps ist ein Track, den ich schon lange mal machen wollte. Gridiron-Riffs treffen auf einige meiner aktuellen Lieblings-Hip-Hop-Künstler – Hardcore und Hip-Hop verschmelzen zu einer Einheit, darum geht es bei diesem Track.“

Ursprünglich als Pandemie-Projekt gegründet, hat sich Gridiron inzwischen zu einer vollwertigen Einheit entwickelt, bestehend aus Mitgliedern von Never Ending Game, Simulakra und Scarab. Die Band verbindet die Regionen Philadelphia, Delaware und Michigan.

