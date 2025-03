Gridiron: kündigen neues Album „Poetry From Pain“ für den 30.05.2025 an

Gridiron – Mathew Karll, Gesang; Will Kaelin, Gitarre und Gesang; Xavier Wilson, Gitarre; Lennon Livesay, Bass; und Tyler Mullen, Schlagzeug – freuen sich, ihr neues Album Poetry From Pain anzukündigen.

Das Album erscheint am 30. Mai über Blue Grape Music und wird auf Vinyl in mehreren exklusiven Farbvarianten erhältlich sein – HIER vorbestellen.

Zur Feier des Tages haut die Band ein Video zur stabilen neuen Single Mascot raus. In dem von Dan Centrone gedrehten Video cruisen Gridiron Gangster-Style in einem Rolls Royce durch die Problemviertel von L.A.

„In Mascot geht es um Leute, die sagen, dass sie etwas tun werden und es dann nicht durchziehen, egal was es ist“, erklärt Frontmann Mathew Karll.

Gridiron, ursprünglich als Pandemie-Projekt gegründet, ist inzwischen zu einer vollwertigen Einheit herangewachsen, bestehend aus Mitgliedern von Never Ending Game, Simulakra und Scarab verbindet Gridiron die Regionen Philadelphia, Delaware und Michigan.

Gridiron reizen jede Grenze aus und gehen bis zum Äußersten. Und darüber hinaus. Mit ihrer Mischung aus Metal, Hardcore und Hip-Hop hätte die Band in den 90ern wohl genauso gut funktioniert wie heute – Gridiron haben sich ihren eigenen Weg gebahnt und wurden dafür von den Fans mit Millionen von Streams und von der US-Presse (u.a. Stereogum, Brooklyn Vegan oder No Echo) mit viel Anerkennung belohnt.

Gridiron gingen aus einer Reihe von Call Of Duty-Sessions der COVID-Ära hervor, die zum gemeinsamen Schreiben und Aufnehmen führten. Ihr musikalischer Stammbaum spricht für sich selbst, denn Gitarrist Will Kaelin spielt auch in Never Ending Game, Gitarrist Xavier Wilson in Simulakra und Schlagzeuger Tyler Mullen und Bassist Lennon Livesay in Scarab. Angesichts ihrer individuellen Erfahrungen fanden die Jungs sofort einen kreativen Groove. Nach der Loyalty At All Costs EP [2020] und der Worldwide Brotherhood EP [2021] veröffentlichten sie 2022 mit No Good At Goodbyes ihr erstes komplettes Album. Auf dem Weg dorthin teilten sie die Bühnen mit allen möglichen Bands von Missing Link bis Trapped Under Ice und haben für 2025 eine Menge Livedates geplant.

