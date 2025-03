Valdaudr – Du Skal Frykte

Das Jahr 2024 A D ist zu Ende. Nun, Anfang 2025, gehe ich, wie üblich, an unsere Kiste der liegengebliebenen Alben in der Hoffnung, dort den einen oder anderen schwarzen Diamanten zu finden. Auch in diesem Jahr waren dort wieder einige Kleinode, welche zumindest die Veröffentlichung in einem unheiligen Review verdient hatten, zu finden. Bald ist damit jedoch Ende, da immer mehr neue Alben reinkommen. Ein paar wenige interessante Sachen habe ich allerdings noch.

Du Skal Frykte ist das zweite Album der norwegischen Black Metaller Valdaudr, welches bereits am 06.12.2024 über das Label Soulseller Records erschienen ist. Erhältlich ist es als CD und in den Vinylvarianten Black und White, auf jeweils 250 Stück limitiert.

Valdaudr ist das Duo Død (Bass, Gitarre) und Vald (Gesang), die sich für dieses Album mit Gastschlagzeuger Rune (Taake u.v.m.) verstärkt haben. In dieser Besetzung besteht die Band seit 2018 und hatte mit Drapsdalen 2021 das Albumdebüt. Mastermind Død war bereits seit der Jahrtausendwende bis 2018 mit einem anderen Kompagnon unter der Trademark Cobolt 60 unterwegs.

Die beiden Musiker frönen dem True Norwegian Black Metal der Neunziger. Auch hier hat Død seine Erfahrungen, schließlich war er unter anderem Livemusiker bei den Landleuten Satyricon und ist noch in weiteren Projekten vertreten.

Der Sound gestaltet sich auf Du Skal Frykte roh und ungestüm, ganz in Tradition der Vorbilder aus den Neunzigern. Als Opener dient das zweiminütige …Og Jages Bort Fra Verden mit sensiblen und andächtigen Gitarrenakkorden und beschwörendem Vocals. Das Intro ist fast beschwörend und ganz klar folgt dann mit Den Moerke Tronen astreiner klassischer nordischer Black Metal, der dann so richtig Fahrt aufnimmt.

Variationen im Tempo lockern etwas auf. Hier und da vernehmen wir eine Akustikgitarre, die ein wenig Folk einsprenkelt, bevor es wieder so richtig räudig wird. Herren Hoester Liv ist ein schönes Beispiel für solch einen Song. Die Herren Død und Vald zeigen mit Valdaudr, dass Black Metal nicht eintönig sein muss, sondern dass man da auch recht abwechslungsreich zu Werke gehen kann, obwohl man räudig, als Berserker unterwegs ist.

