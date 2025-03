Kanonenfieber: veröffentlichen „Sturmtrupp (Live In Oberhausen 2024)“ von „Live In Oberhausen”

Live In Oberhausen, das zweite Live-Album von Kanonenfieber, wurde während der bis dato größten Headliner-Show der Band in Oberhausen aufgenommen. 1.800 Zuschauer füllten die ausverkaufte Turbinenhalle II, um Teil der Die Urkatastrophe-Tour zu werden. Sechzehn der insgesamt zwanzig europaweiten Konzerte waren bereits Monate vor dem Beginn der Tour ausverkauft. Damit konnte die Band, die nur 2,5 Jahre zuvor ihre erste Liveshow gespielt hatte, einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere setzen.

In der Setlist finden sich nicht nur beliebte Songs des Debütalbums Menschenmühle und der darauffolgenden EPs, sondern auch acht Tracks aus ihrer neuesten Veröffentlichung Die Urkatastrophe. Bei seinem Release platzierte sich das Album u.a. in den folgenden Album Charts: Deutschland #3, Deutschland Vinyl Charts #5, Österreich #13, Finnland physische Charts #8.

Einen Vorgeschmack bietet Sturmtrupp (Live in Oberhausen 2024):

Live In Oberhausen ist ab dem 25.04.2025 in den folgenden Formaten erhältlich:

• Ltd. CD+Blu-ray Digipak

• Standard CD Jewelcase (US-Version)

• Gatefold black 2LP

• Ltd. Gatefold transp. orange 2LP (500) erhältlich bei cmdistro.de bei verschiedenen Indie Retailern

• Ltd. Gatefold transp. sea blue-golden yellow splattered 2LP (500) erhältlich bei Kanonenfieber

• Ltd. Gatefold transp. sand-sea blue splattered 2LP (500) erhältlich bei Kanonenfieber

Erste Preorder finden sich unter dem folgenden Link: https://kanonenfieber.lnk.to/LiveInOberhausen-Bio

Live In Oberhausen Tracklist:

01. Grossmachtfantasie (Live In Oberhausen 2024)

02. Menschenmühle (Live In Oberhausen 2024)

03. Sturmtrupp (Live In Oberhausen 2024)

04. Der Füsilier I (Live In Oberhausen 2024)

05. Grabenlieder (Live In Oberhausen 2024)

06. Der Maulwurf (Live In Oberhausen 2024)

07. Panzerhenker (Live In Oberhausen 2024)

08. Kampf Und Sturm (Live In Oberhausen 2024)

09. Die Havarie (Live In Oberhausen 2024)

10. Die Feuertaufe (Live In Oberhausen 2024)

11. Lviv Zu Lemberg (Live In Oberhausen 2024)

12. Waffenbrüder (Live In Oberhausen 2024)

13. Verdun (Live In Oberhausen 2024)

14. Ausblutungsschlacht (Live In Oberhausen 2024)

Die deutsche Band Kanonenfieber veröffentlichte 2021 ihr Debütalbum Menschenmühle und sorgte seitdem mit aufsehenerregenden Liveshows für Furore. Ihre energiegeladenen und dramatischen Auftritte auf renommierten Festivals wie dem Hellfest, Summer Breeze, Rockharz, Full Force und Party.San begeistern Fans und Kritiker gleichermaßen.

Hinter Kanonenfieber steckt Noise, der sämtliche Musik selbst schreibt und aufnimmt. Für die mitreißenden Live-Auftritte wird er von befreundeten Musikern unterstützt, die ihm den Freiraum geben, sich voll und ganz auf den Gesang und die eindrucksvolle Bühnenperformance zu konzentrieren.

Wie das Debüt Menschenmühle basiert auch das zweite Album Die Urkatastrophe auf historischen Dokumenten, persönlichen Briefen und Augenzeugenberichten von Soldaten des Ersten Weltkriegs – jenen, die überlebten, und jenen, die ihr Leben ließen. Dabei geht es nicht um Glorifizierung, denn im Krieg gibt es keinen Ruhm. Am Ende verlieren alle: ihr Leben, ihre Seele, ihre Menschlichkeit.

Krieg wird oft abstrakt dargestellt – als reine Zahlen und Statistiken. Kanonenfieber aber geben den Namenlosen und Vergessenen eine Stimme. Ihr kompromissloser Mix aus Black und Death Metal soll nicht nur unterhalten, sondern auch aufrütteln: gegen das Verklären des Krieges und für ein geschärftes Bewusstsein der grausamen Realität.

