Rotting Christ: veröffentlichen neues Live-Medley „Sorrowfull Farewell + Among Two Storms“

Im Geiste des reinen hellenischen Black Metal kündigen wir mit Stolz das nächste Video der griechischen Metal-Legenden Rotting Christ an: ein Medley aus Sorrowful Farewell & Among Two Storms. Aufgenommen mit dunkler Eleganz und ritueller Intensität während der monumentalen 35 Years Of Evil Existence-Show von Rotting Christ im Lycabettus Theater in Athen, Griechenland – der geheiligten Heimat der Band.

Dieser mitreißende Auftritt vor der grandiosen Kulisse des Lycabettus-Theaters ist eine Reise durch die weiten emotionalen Landschaften von Rotting Christs geschichtsträchtiger Karriere. Sorrowful Farewell & Among Two Storms werden auf dieser außergewöhnlichen Live-Darbietung, die auf dem YouTube-Kanal der Band präsentiert wird, wie nie zuvor vereint.

Stellen Sie sich fast zwei Stunden wilde und unnachgiebige Hingabe vor, eine musikalische Pilgerreise durch den epischen Metal-Sound der Band – von den rohen, ursprünglichen Hymnen ihrer frühen Tage bis hin zur symphonischen und gothischen Grandiosität der jüngsten Kreationen von Rotting Christ. Dieses Live-Album ist eine Hommage an die jahrzehntelange musikalische Transformation und die unerbittliche Hingabe an den True Metal Spirit.

Rotting Christ veröffentlicht 35 Years Of Evil Existence – Live In Lycabettus auf Vinyl, digital und als CD und verewigt damit eine Nacht, in der rohe Emotionen und geschwärzte Harmonie zu einer außergewöhnlichen Symphonie verschmolzen. Dieses karriereübergreifende Set, das sowohl in Audio- als auch in Bildformaten festgehalten wurde, ist eine Feier der unnachgiebigen Reise der Band.