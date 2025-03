Bambara: haben neue Single „Face Of Love“ veröffentlicht

Nächsten Monat veröffentlicht das Trio Bambara aus Brooklyn sein mit Spannung erwartetes fünftes Album Birthmarks, das am 14. März über Bella Union und in Nordamerika über Wharf Cat Records erscheint. Als Nachfolger ihres Durchbruchs Stray aus dem Jahr 2020 wurde das Album in Zusammenarbeit mit dem Co-Produzenten Graham Sutton (These New Puritans, Jarvis Cocker, Sea Power) von den britischen Experimentalpionieren Bark Psychosis erstellt und enthält Guest Vocals von Madeline Johnston (Midwife), Emma Acs (Crack Cloud) und Bria Salmena. Nach den Singles Pray To Me und Letters From Sing Sing veröffentlichen Bambara jetzt die neue Single Face Of Love, der letzte Vorbote auf das kommende Album.

Während Letters From Sing Sing ein Beispiel für den gewohnt harten Sound von Bambara war und Pray To Me von BrooklynVegan als “the kind of driving, anthemic, cinematic and darkly romantic song that Bambara do so well” beschrieben wurde, betritt das Trio mit Face Of Love Neuland. Der Track ist so hypnotisch und verwirrend wie die Erinnerung in seiner Geschichte, Reid singt und spricht über einen dämmrigen Track, der von DJ Shadow und Cocteau Twins inspiriert ist. Blaze nennt andere nachdenkliche, atmosphärische Acts wie Massive Attack und Portishead als Einflüsse auf diese strukturiertere, zurückhaltendere Wiederholung von Bambaras Sound.

Der Sänger von Bambara, Reid Bateh, kommentiert den Song wie folgt: „Die Geschichte beginnt, als ein Kellner in einem Diner einen Mann an eine Frau aus seiner Vergangenheit erinnert. Die Inspiration für die Musik kam vom rückwärts und verlangsamt abgespielten Song von Cocteau Twins. Als Gastsängerin ist Madeline Johston (Midwife) zu hören, die Backing Vocals stammen von Jen Monroe und die Harfe wurde von Marilu Donovan (Leya) gespielt.“

