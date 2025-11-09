Beyond The Gates: kündigt Rotting Christ, Alcest, Testament und weitere Bands für 2026 an

Das Beyond The Gates Festival freut sich, die US-Thrash-Veteranen Testament willkommen zu heißen. Die Pioniere aus der Bay Area haben gerade ihr kraftvolles Album veröffentlicht, das von der Kritik gefeierte Para Bellum. In Bezug auf legendäre Acts gelten die griechischen Rotting Christ als Innovatoren der Black-Metal-Szene. Im nächsten Jahr werden sie ein sehr exklusives Old-School-Set für Beyond The Gates zusammenstellen und Songs aus der Zeit von 1989 bis 1995 performen.

Alcest haben unermüdlich ihren Aufstieg zu den Sternen fortgesetzt, mit dem beeindruckenden Album Les Chants De L’Aurore aus dem letzten Jahr und ihren fesselnden Live-Shows als Sprungbrett. Wir freuen uns sehr, sie zurück zu haben. Vafurlogi aus Island veröffentlichten im letzten Jahr ihr Debütalbum Í Vökulli Áþján. Die Band, geleitet von dem ehemaligen Svartidauden-Gitarristen Þórir Garðarsson, wird eine willkommene Bereicherung für die Stammgäste sein.

Vom 29. Juli bis 1. August findet Beyond The Gates zum 14. Mal statt und zeigt, warum das Festival zu einem internationalen Metal-Treffen gewachsen ist. Es zieht Besucher aus 50 verschiedenen Ländern der Welt an und hat sich zu einem globalen Phänomen entwickelt. Das Festival findet im Stadtzentrum von Bergen statt und nutzt mehrere Veranstaltungsorte in der Stadt, darunter die legendäre Grieghallen und USF Verftet.

Willkommen zu vier Tagen der Dunkelheit im Herzen von Bergen.

Tickets könnt ihr hier erwerben. Beeilt euch, die Goldpässe für das Festival sind bereits knapp!