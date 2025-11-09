King Ultramega: veröffentlichen ‚The Day I Tried To Live‘ mit Kim Thayil von Soundgarden

Zur Feier der Aufnahme der legendären Soundgarden in die Rock & Roll Hall of Fame am 8. November 2025, hat das Alternative-Rock-Kollektiv King Ultramega eine neue Version von The Day I Tried To Live veröffentlicht – mit Kim Thayil von Soundgarden, Alissa White-Gluz von Arch Enemy, Mark Menghi von Metal Allegiance und Charlie Benante von Anthrax.

Der Song erscheint auf einer 2-Track-LP, die außerdem King Ultramegas Neuinterpretation des Soundgarden-Klassikers Rusty Cage enthält.

Die Single wurde in liebevollem Gedenken an den legendären Sänger Chris Cornell aufgenommen und soll Spenden und Aufmerksamkeit für MusiCares generieren – die Non-Profit-Organisation der Recording Academy, die Musikerinnen und Musiker in den Bereichen psychische Gesundheit, Suchtbewältigung und Nothilfe unterstützt.

Kim Thayil nahm die Gelegenheit dankbar wahr, außerhalb seiner gewohnten Rolle als Soundgarden-Mitglied, seine Beziehung zu dem Song in einem neuen Kontext zu erforschen. Obwohl es herausfordernd war, seine ursprünglichen Gitarrenbeiträge und Interpretationen mit anderen Musikern zu teilen, empfand Thayil den Prozess als persönlich befreiend. Das Ergebnis fängt die Essenz von The Day I Tried To Live ein und verleiht dem Song gleichzeitig neue Kraft und Schönheit.

Thayil kommentiert:

„Ich glaube, dass die persönliche Auseinandersetzung, die durch meine Zusage an Mark und King Ultramega entstand, an diesen Aufnahmen mitzuwirken, mir ermöglichte, mich den kreativen Risiken zu öffnen, ein emotionales und künstlerisch intimes Erlebnis mit anderen kreativen Menschen zu teilen. Das war für mich bereichernd und ermutigend, auch im Hinblick auf zukünftige, ähnliche Kooperationen.“

Während Thayils gefühlvolles Lead-Gitarrenspiel über allem glänzt, sorgt Bassist und King Ultramega-Mastermind Mark Menghi für das Fundament des Songs. Sein präzises Spiel gibt Thayil die vertraute Basis, um gemeinsam Chris Cornells Vermächtnis gerecht zu werden.

Menghi sagt:

„Es war ziemlich nervenaufreibend, diesen Song einzuspielen, vor allem, weil Kim selbst dabei ist, und es ja ursprünglich sein Song ist. Gleichzeitig war es mir extrem wichtig, die Basis des Originals beizubehalten, damit Alissa ihre Magie darüber entfalten konnte. Die Frage, die mir immer wieder im Kopf herumging, war: ‚Was würde Chris denken?‘“

Sängerin Alissa White-Gluz, seit langem Soundgarden-Fan, beschreibt Chris Cornell als großen Einfluss und Inspiration für ihre eigene Arbeit – über all seine Projekte hinweg. Ihre energiegeladene Performance führt den Song durch emotionale Höhen und Tiefen: von dunklen, ruhigen Strophen bis zu den rauen, kraftvollen Refrains. Mit feinen Nuancen und klanglichen Texturen zeigt sie große Sorgfalt, um eine würdige Hommage an Chris Cornell und seinen Stil zu schaffen.

White-Gluz erklärt:

„Ich wollte seine einzigartige Kraft und seinen unverwechselbaren Ausdruck in meinem Gesang einfangen. Er hatte immer eine so bemerkenswerte Art, Dinge zu formulieren – ‚I stole a thousand beggars’ change and gave it to the rich‘ – einfach so gut. Er verstand es wie kaum ein anderer, uns mit seinen Geschichten zu fesseln und mit klugen Formulierungen und tiefgründigen Botschaften zu berühren.“

Zum Abschluss liefert Anthrax-Drummer Charlie Benante ein präzises, gefühlvolles Schlagzeugspiel, das die Dynamik des Originals aufgreift. Mit leicht verzögertem Timing und wechselnder Intensität fängt er den charakteristischen Sound von The Day I Tried To Live perfekt ein.

Benante sagt:

„Das ist einer meiner Lieblingssongs von Soundgarden. Ich liebe einfach alles an diesem Stück – besonders das Ende, das völlig überraschend kommt. Es ist einfach ein wunderschönes Musikstück. Matts Schlagzeugspiel ergänzt den Song so wunderbar, ich habe einfach versucht, dem treu zu bleiben.“

Line-Up für The Day I Tried To Live:

Kim Thayil – Guitar

Alissa White-Gluz – Vocals

Mark Menghi – Bass

Charlie Benante – Drums

