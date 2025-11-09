Uuhai: unterschreiben bei Napalm Records und veröffentlichen ihre neue Single „Uuhai“ vom kommenden Album

Die aufstrebenden mongolischen Rocker Uuhai haben ihren ersten Plattenvertrag bei Napalm Records unterzeichnet! Mit ihrem fesselnden Sound, der über die mongolische Steppe hallt, sind die sieben Musiker bereit, ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum Human Herds am 9. Januar 2026 zu veröffentlichen. Inspiriert von der imposanten Geschichte und der atemberaubenden Natur der Mongolei, reflektieren Uuhai sowohl ihre Wurzeln als auch die moderne Gesellschaft und präsentiert eine herzliche Liebeserklärung an ihr Heimatland – alles in ihrer einheimischen mongolischen Sprache.

Die erste Single aus dem kraftvollen neuen Album ist der gleichnamige Titel Uuhai. Der Song kombiniert traditionelle Instrumente wie Kehlgesang und das Pferdekopfgeige mit einem treibenden modernen Rocksound und erzählt eindringlich, wie die alte Mongolei ihre Stärke aus einer tiefen Verbindung zur Natur schöpft, um böse Geister und rivalisierende Nationen abzuwehren. Der Song gipfelt in einem Gesang der Band, der ihren Namen wiederholt, eine Phrase, die als traditioneller Schlachtruf für Glück übersetzt wird. Seht euch das Video zu Uuhai hier an:

Die Band sagt über ihre neue Single: „From the ancient felt dwellings of the nomads to the storm winds that tie down spirits, Uuhai carries the voice of a nation. A cry of fire, steel, and blood, it honors the mountains, rivers, and sky that gave rise to the Mongol spirit.“

Uuhai kommentieren ihr Debütalbum Human Herds: „Human Herds is a reflection on the unstoppable tide of humanity—our migrations, our revolts, our worship, and our wounds upon the Earth. Yet in our chaos, we must remember: we all live under one sun and one moon on Earth, sharing the same fragile home.“

Auf ihrem neuen Album schlüpfen Uuhai in die Rolle einfühlsamer Geschichtenerzähler und entführt die Zuhörer in die Klangwelt und den Geist des Fernen Ostens. Nach einem stimmungsvollen Intro folgt der Titeltrack Human Herds. Die mitreißende Hardrock-Hymne beschwört die Ahnen und beschreibt zunächst farbenfroh die Schönheit der Natur, verbunden mit dem dringenden Wunsch, die leidende Mutter Erde besser zu schützen, anstatt ihrer Zerstörung tatenlos zuzusehen – eindringlich und als zentrales Thema des Albums. Uuhai erzählt mitreißend, wie die Mongolei historisch gesehen ihre Stärke aus dieser Verbundenheit mit ihrer Umgebung bezog und so böse Geister und andere Völker vertrieb. Der Song gipfelt im Gesang des Bandnamens, einem Schlachtruf für Glück und Wohlstand, in den europäische Fans auf der kommenden Tournee einstimmen können. Das mitreißende Khar Khulz lädt zum Mitsingen ein und beschwört gleichzeitig Bilder herauf, die einen sofort nach Ulaanbaatar reisen lassen. Auf ihrem vielseitigen Debütalbum beweisen Uuhai eindrucksvoll ihr Talent, sowohl intime Atmosphären zu schaffen, die uns uralte Rituale erleben lassen, als auch eingängige Hits als Heavy-Rock-Band zu liefern. Secret History Of The Mongols rundet die Reise ab. Benannt nach dem ältesten erhaltenen literarischen Werk in mongolischer Sprache aus den späten 1220er Jahren, besticht der letzte Track durch eine betörende Atmosphäre, ein emotionales Gitarrensolo und erneut Gänsehaut erzeugende „Uuhai“-Gesänge, die eine gemeinsame, strahlende Zukunft heraufbeschwören.

Die Trackliste findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Informationen zu den verfügbaren Formaten findet ihr hier.

Europäische Fans haben die Möglichkeit, während der bevorstehenden Tour mit ihren Labelkollegen Nanowar Of Steel gemeinsam mit der Band zu singen.

Uuhai

Motocultor Festival – Across Europe Tour 2026

w/ Nanowar Of Steel, Lone Survivors, Cold Snap, Morphium, Defecto, Deus Ex Machina, Vaughan, Lady Ahnabel

09.01.26 NL – Tilburg / O13

10.01.26 DE – Bochum / Matrix

11.01.26 FR – Lille / The Black Lab

13.01.26 UK – Grimsby / Yardbirds Rock Club

14.01.26 UK – Southampton / The 1865

15.01.26 UK – London / O2 Academy Islington

16.01.26 FR – Vaureal / Le Forum

17.01.26 FR – Limoges / CCM John Lennon

18.01.26 FR – Bordeaux / Rocher de Palmer

20.01.26 ES – Pamplona / Totem

21.01.26 ES – Madrid / Revi Live

22.01.26 ES – Barcelona / Sala Wolf

23.01.26 FR – Toulouse / Le Metronum

24.01.26 FR – Montpellier / Rockstore

25.01.26 FR – Grenoble / L’Ilyade

27.01.26 CH – Pratteln / Z7

28.01.26 DE – Munich / Backstage

29.01.26 DE – Cologne / Gebäude 9

30.01.26 FR – Le Mans / L’Oasis

31.01.26 FR – Colmar / Le Grillen

01.02.26 DE – Herford / Kulturwerk

03.02.26 DE – Hamburg / Logo

04.02.26 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

05.02.26 CZ – Prague / Futurum Music Bar

06.02.26 PL – Krakow / STUDIO

07.02.26 SK – Bratislava / Randal Club

08.02.26 DE – Berlin / Lido

Uuhai sind:

Otgonbaatar Damba – Schlagzeug

Zorigoo Battsooj – Pferdekopfgeige, Kehlkopfgesang

Khurtsgerel Damiranjav – Pferdekopfgeige, Kehlkopfgesang

Saruul Tsogt-Erdene – Gesang

Batbayar Dulamsuren – Percussion

Dalaitseren Nasanbuyan – Gitarren

Anand Naranbaatar – Bassgitarre

Uuhai online:

https://www.facebook.com/uuhaiofficial

http://instagram.com/uuhaiofficial