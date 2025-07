King Ultramega: starten mit Debütsingle ‚Rusty Cage‘ durch

Ein umfassendes Projekt zur Förderung der mentalen Gesundheit und des Wohlbefindens von Musikerinnen und Musikern: Reigning Phoenix und MusiCares präsentieren mit King Ultramega ein starkes neues Tribut an Chris Cornell. King Ultramegas erste Single, eine kraftvolle Neuinterpretation von Soundgardens Rusty Cage, ist im selben Zug erschienen.

King Ultramega ist ein Allstar-Kollektiv, das u.a. aus Originalmitgliedern von Alice In Chains, Anthrax, Mastodon und Soundgarden besteht und von vielen weiteren legendären Künstlerinnen und Künstlerinnen aus der Stromgitarrenwelt verstärkt wird. Dabei wird jede einzelne Single von unterschiedlichem Personal dargeboten, um Cornells musikalische Genialität zu feiern, aber gleichzeitig auch auf MusiCares aufmerksam zu machen und wichtige Gelder für die Nonprofit-Organisation aus dem Hause der Recording Academy zu generieren. Diese unterstützt in der Musikbranche tätige Menschen im Falle mentaler Gesundheits- oder auch Suchtprobleme und bietet dementsprechende Hilfsleistungen an.

„Chris Cornells Stimme und Präsenz hat mir sowie dem gesamten MusiCares-Team immer sehr viel bedeutet. Er und seine Liebsten haben sich immer unglaublich für unsere Arbeit stark gemacht, weshalb es umso bedeutungsvoller ist, dass sein Erbe nun durch ein Projekt weitergetragen wird, das der Musikwelt eine weitere Portion Zusammenhalt, Achtsamkeit und Hoffnung schenkt.“ – Theresa Wolters, MusiCares’ vorläufige Geschäftsführerin und Vizepräsidentin des Bereichs Gesundheits- und Humanitärwesen

Die Rusty Cage-Besetzung lautet wie folgt:

William Duvall (Alice In Chains) – Gesang

Bill Kelliher (Mastodon) – Gitarre

Mark Menghi (Metal Allegiance) – Bass

Charlie Benante (Anthrax, Pantera) – Schlagzeug

Duvall nähert sich Cornells Gesang ehrfurchtsvoll zurückhaltend an. „Ich habe mich einfach von meiner Liebe für den Song und meinem Riesenrespekt vor Chris treiben lassen“, erklärt er. „Die Instrumentalversion von Bill, Charlie und Mark klang bereits sehr nach dem Original, weshalb ich in denselben Gewässern blieb. Ich entschied mich damals einfach dazu, an dem Projekt mitzuwirken, da es nach einer überaus interessanten Herausforderung klang, als die Welt gefühlt stillstand. Neben einem Posting, das wir vor fünf Jahren dazu absetzten, hatte ich eigentlich keine weiteren Gedanken oder gar Ambitionen, was das Ganze anbelangt. Wenn diese Veröffentlichung jedoch die tolle Arbeit von MusiCares fördert, bin ich selbstverständlich an Bord.“

Kelliher spielt die zackigen, wechselnden Riffs gewissenhaft, während Menghi etwas mehr in den Vordergrund tritt, indem er der doomigen zweiten Hälfte des Stücks eine Prise Bass-Wah-Wah beifügt. Benante gibt Matt Camerons explosiven Stil mit Präzision und Gefühl wieder, ohne jedoch den ursprünglichen, akkuraten und doch lockeren Groove des Songs zu vernachlässigen.

King Ultramega ist mehr als eine Hommage, es ist eine ganze Bewegung. Weitere Veröffentlichungen zu Ehren Cornells Schaffen, darunter Soundgarden-, Audioslave-, Tempel-Of-The-Dog– und Solowerk-Cover, warten nur darauf, der Welt präsentiert zu werden. Dabei wartet jeder einzelne Track mit unterschiedlichen Line-ups und Gästen auf. Jegliche daraus resultierende Erlöse kommen MusiCares zugute.

Über King Ultramega

King Ultramega ist ein leidenschaftliches Musikprojekt zu Ehren des Lebens, der Stimme und der Genialität Chris Cornells, einer der begnadetsten Musiker unserer Zeit. Dazu gesellt sich Soundgardens längst überfällige Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame.

Der Beginn dieses Projekts geht aber nicht auf einen einzigen, dramatischen Moment zurück. Stattdessen wuchs es im Stillen und Schritt für Schritt. King Ultramega ist das organische Ergebnis von Jahren voller Gespräche, Inspiration und tiefster Ehrfurcht vor einem Musiker, dessen Einfluss nach wie vor von unmessbarem Wert ist.

„Es gab nicht DEN einen Moment, der uns zum Starten dieses Projekts bewegte“, so Basser und Produzent Mark Menghi, die treibende Kraft hinter King Ultramega. „Es war letztendlich eine Reihe an Ereignissen, die zur Gründung und Weiterentwicklung von King Ultramega führte. Ein Projekt, mit dem wir der Stimme, die eine ganze Generation prägte, ein Denkmal setzen wollen.“

2020, inmitten der Pandemie, coverte Menghi mit Freunden Rusty Cage. Was als kreative Betätigung begann, entwickelte sich jedoch rasch zu etwas Größerem. Mit jedem weiteren Schritt gewann es an Bedeutung und Sinn. „Ich musste mich immer wieder selbst überreden: ‚Du betrittst heiliges Land. Bist du dir sicher, dass du das tun möchtest?‘“, erinnert sich Menghi zurück. „Chris ist eben einer dieser Typen: Wenn du einen seiner Songs coverst, solltest du es mit dem nötigen Ernst tun.“

Die Entscheidung zum Weitermachen fiel, als sich Soundgarden-Gitarrist Kim Thayil King Ultramega anschloss und einen seiner eigenen Kulttracks neu einspielte. „Als Kim dazustieß und sogar eines seiner eigenen Stücke erneut aufnahm, wusste ich, dass sich hier etwas zusammenbraut“, ergänzt Menghi.

Thayil selbst war Feuer und Flamme für das Projekt. „Ich ist eine große Ehre für mich, gemeinsam mit all diesen unglaublichen Musikerinnen und Musikern ein Teil von King Ultramega zu sein“, betont er. „Zudem erfüllt es mich mit Stolz, dass das Projekt neben Chris’ Songs auch Soundgarden dermaßen zelebriert. Dass wir damit obendrein auch MusiCares unterstützen, macht das Projekt zu etwas wahrlich Bewundernswertem. Danke an Mark Menghi, Charlie Benante und Reigning Phoenix Music (RPM).“

Für Menghi stellt King Ultramega nicht nur eine persönliche, sondern auch eine musikalische Herausforderung dar. „Ich bin in meinem Leben schon durch viele Tiefen gegangen. Eigentlich sollte ich nicht mehr hier sein, aber ich bin es“, verrät er. „Meine vergangenen Probleme und Sorgen scheinen mir zu helfen, Chris noch etwas besser zu verstehen, weshalb ich nicht lange überlegen musste, um King Ultramega ins Leben zu rufen.“

Die Songauswahl erfolgte instinktiv. „Sie beruht einfach auf meiner Laune“, erläutert Menghi. „Rusty Cage wollte ich covern, da er einer meiner Favoriten auf einer meiner absoluten Lieblingsplatten ist.“ Weitere Tracks wählte Menghi in Momenten des Reflektierens und der Inspiration. „Wir haben noch viel mehr Musik in der Hinterhand. Die Schlagzeugspuren sind bereits vollständig aufgenommen und werden aktuell für kommende Veröffentlichungen ausgearbeitet.“

Das Ziel war jedoch niemals, Chris’ Schaffen neu zu erfinden. Es sollte mit dem nötigen Respekt in Ehren gehalten werden. „Es geht uns wirklich nur um das Feiern von Chris Cornells Musik“, so Menghi. Alle Beteiligten brachten ihren eigenen Stil ein, jedoch stets im Dienste des Songs und Cornells Erinnerung.

„Alle Musikerinnen und Musiker besitzen einen eigenen Stempel“, erklärt Menghi. „Hier bekommt die Welt schlicht das Beste von allen Beteiligten zu hören – und wir sprechen hier über Künstlerinnen und Künstler, die selbst Genres mitgegründet und geprägt haben und ganze Generationen auf musikalischer und gesellschaftlicher Ebene beeinflussen.“

Die Liste der Mitwirkenden ist in der Tat bemerkenswert: Kim Thayil, Charlie Benante, Joe Satriani, William DuVall, Bill Kelliher, Alissa White-Gluz, Kenny Aronoff, Menghi selbst und viele mehr. Der Mix alter Freundschaften und neuer Bündnisse ließ einen einzigartigen Zusammenhalt entstehen. „Wenn ich nur daran zurückdenke, dass ich Joe Satriani gefragt habe, ob er eine Instrumentalversion eines der prächtigsten modernen Gesangsstücke aufnehmen würde… Und was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, Kim Thayil darum zu bitten, einem seiner eigenen Soundgarden-Klassiker neues Leben einzuhauchen?“, lacht Menghi. Es gab einfach keine Egotrips. Alle Beteiligten lebten die vorgegebene Vision und verstanden, dass es uns nicht nur um das Ehren eines inspirierenden Musikers, sondern auch eines unglaublichen Gatten, Vaters und Mannes geht.

Cornells Musik war für Menghi schon immer omnipräsent. „Chris Cornell war eine der wenigen musikalischen Konstanten meines Lebens“, sagt er. „Auf ihn konnte ich einfach nie verzichten.“

Die Reise von King Ultramega wurde aber auch von einigen surrealen Moment begleitet. Die Aufnahmen mit Thayil waren einer davon. „Wo bin ich denn hier gelandet? Arbeitet ich wirklich mit Kim Thyail an einem Soundgarden-Song“?

Menghi fungierte die gesamte Zeit über als Kreativdirektor, immer die eine Frage vor Augen: „Würde Chris das gefallen?“ Jeder Schritt – von der Gastauswahl über den Mix bis hin zum Artwork – musste diesem Test standhalten. „Schon im Falle eines kleinsten Zweifels überlegten wir nochmal von vorne.“

Die Aufnahmen fanden distanziert und über mehrere Jahre hinweg statt. Die finalen Tracks wurden sorgfältig abgemischt, um den rauen Emotionen, die sie in sich tragen, gerecht zu werden.

Dabei ist Hoffnung das Hauptthema, das sich durch King Ultramegas Werk zieht. Es ist ein Angebot an langjährige Fans, aber auch eine Einladung an jüngere Hörerinnen und Hörer, die zeitlose Brillanz von Cornells Musik (neu) für sich zu entdecken. „King Ultramega ist nur ein kleiner Fleck auf der Cornell’schen Landkarte“, ergänzt Menghi. „Wir wollen unaufdringlich daran erinnern, welch musikalisches Genie Chris war.“ Für Menghi und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter ist King Ultramega etwas von beidem: eine enorm persönliche Herzensangelegenheit und eine der größten Ehren, die ihnen in ihrer Laufbahn zuteilwurde. „Über 30 Jahre später einem Mann Tribut zu zollen, der für mich zu jener Zeit der Allergrößte war, ist eine der tollsten musikalischen Auszeichnungen meines Lebens.“

Über MusiCares

MusiCares hilft den Menschen hinter der Musik, da die Welt der Musik so viel verdankt. Präventiv-, Hilfs- und Erholungsprogramme bietend, ist MusiCares ein Auffangnetz, das die Gesundheit und das Wohlbefinden der Musikwelt stärkt. 1989 von der Recordy Academy als US-ansässige 501(c)(3)-Wohltätigkeitsorganisation gegründet, sichert MusiCares durch direkte finanzielle Zuschüsse, unterstützende Ressourcen und maßgeschneiderte Krisenhilfsmaßnahmen das Wohlergehen aller Musikschaffenden.