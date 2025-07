Nevertel: veröffentlichen neuen Song „Some Things“ vom kommenden Album „Start Again“

Am 16. Juli haben Nevertel aus Tampa, Florida ihre persönliche und kraftvolle neue Single mit dem Titel Some Things aus dem kommenden Album Start Again veröffentlicht, das am 12. September erscheint. Die dreizehn Tracks erzählen eine Geschichte von Selbstzerstörung, Wiedergeburt und zweiten Chancen, inbrünstig gesungen in einem hypermodernen Wirbel aus Alt-Rock, Rap und melodischem Metal.

Seht euch das Video zu Some Things hier an:

Lopez kommentiert die neue herzzerreißende Single: „Some Things wurde geschrieben, um zu erkennen, dass es vielleicht das Beste ist, diejenigen, die man liebt, gehen zu lassen, damit ihr beide in eurem Leben vorankommen könnt.“

„Some Things wurde zu einer Zeit in unserer Karriere geschrieben, als wir am verlorensten, verrücktesten und verletzlichsten waren“, erklärt Lopez. „Eine Menge lebensverändernder Dinge sind den Jungs und mir passiert, und das Schreiben von Musik wurde sehr schwierig. Trotz dieser Gefühle beschlossen wir, eine Schreibreise nach Los Angeles zu unternehmen und uns dabei helfen zu lassen, unsere Gefühle in unserer Musik auszudrücken. Die Arbeit mit unserem Freund Josh Landry (LoSpirit) erwies sich als die beste Session der Reise. Angefangen mit einem einfachen Gespräch über das Leben und das, was wir durchgemacht haben, hat Landry uns wirklich geholfen, das zu sagen, was wir schon die ganze Zeit sagen wollten, und uns geholfen, all diese Gedanken in Musik zu verwandeln.“

Mehr Informationen zu Nevertel und ihrem kommenden Album Start Again findet ihr hier:

Nevertel kommen im Oktober zum ersten Mal nach Großbritannien und Europa, zunächst als Support für Bury Tomorrow auf deren UK-Tour, gefolgt von einer Headline-Tour, die am 20. Oktober in London im The Dome beginnt, gefolgt von Headline-Shows in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden.

Nevertel online:

https://www.nevertelband.com/home

https://www.instagram.com/nevertelofficial/