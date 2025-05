Nevertel: haben Musikvideo zur Single „Criminal“ veröffentlicht

Die aus Tampa, Florida, stammenden Hard-Rock-Innovatoren Nevertel – Jeremy Michael (Gesang), Raul Lopez (Produzent/Rapper) und Alec Davis (Gitarre) – kündigen ihr neues Album Start Again an, das am 12. September über Epitaph Records erscheint.

Das Trio veröffentlicht außerdem die Lead-Single Criminal, die mit einer donnernden Instrumentierung einschlägt und von einer eingängigen Hook getragen wird. Frontmann Jeremy Michael erklärt zum Song: „Criminal handelt von einer Zeit, in der ich die Kontrolle darüber verlor, wer ich war, und darum kämpfte, die Person zu behalten, die ich einmal war. Dieser Song ist ein Einblick in die Art und Weise, wie Stress, Angst und ungelöste Gefühle eine Person im Laufe der Zeit verändern können, so dass sie sich auf eine Art und Weise verhält, die sie nie erwartet hätte und sie zu jemandem macht, den sie nicht wiedererkennt.“

Nevertel verwischen die Grenzen zwischen Nu-Metal, Hip-Hop und Alt-Rock und verfeinern ihre genreübergreifende Formel mit Präzision. Mit ihrem kommenden Debüt-Album via Epitaph bringt das Trio eine neue Perspektive ein, die in einem vierjährigen Prozess der ständigen Neuerfindung geschliffen wurde. Auf Start Again erforscht die Band Themen wie zweite Chancen, Neuerfindung und das Finden einer neuen Bestimmung, nachdem sie alte Versionen von sich selbst zerstört haben. Da sie sich in jedem Aspekt ihres Lebens verbessern wollen – persönlich, musikalisch und als Einheit – ist Start Again eine klangliche Darstellung dieses Wachstums und ein Beweis für Nevertels Engagement für die Evolution.

Die dreizehn Tracks auf Start Again, die die Band selbst als „eine Platte, die wir seit Jahren zu schreiben versuchen“ bezeichnet, sind Puzzleteile aus älteren und neueren Ideen, die von der Nevertel-Crew angeregt wurden. Während des Schreibprozesses bemerkte die Band, dass sich ein roter Faden von Abstürzen und Neuanfängen durch Songs wie Starting Over zieht, dessen Wurzeln vier Jahre zurückliegen. Die Songs wurden mehrfach umgestaltet, bevor sie ihre endgültige Form fanden. Sie wurden verworfen, überarbeitet und und spiegeln die lyrische Reise wider, die die Band auf dem Album beschreibt. Ebenfalls gilt das für die Songs Losing Faith und Sacrifice, welche auch ihren Weg auf das neue Album finden werden.

Das neue Album von Nevertel, das in Sessions in Los Angeles, Nashville, Memphis und ihrem Heimatstaat Florida aufgenommen wurde, markiert eine bedeutende Veränderung für die Band. Das Album wurde intern von Raul Lopez produziert, doch zum ersten Mal arbeiteten sie auch mit externen Mitarbeitern zusammen, darunter Dave Cowell (Sleep Theory) und Gianni Taylor (Bring Me The Horizon). Da die Band aus einem DIY-Background kommt, empfand sie diese Erfahrung als wertvolle Lernmöglichkeit, die ihnen half, als Musiker zu wachsen. Ein wichtiger Aspekt dieser Zusammenarbeit war ein unkonventioneller Ansatz beim Songwriting, bei dem die Sessions mit Gesprächen und nicht mit Musik begannen. Dieser Ansatz ermöglichte es der Band, tiefere Themen und Texte zu erforschen, was zu einem nuancierteren Hörerlebnis führte.

Start Again Tracklist:

1. Start Again (Prelude)

2. Criminal

3. Did It All

4. Break The Silence

5. Good Intentions

6. Sacrifice

7. Losing Faith

8. Miles Apart

9. Some Things

10. Icon

11. Playground

12. Starting Over

13. Ever After

Über Nevertel:

Nevertel wurden 2014 durch ein untrennbares Band und eine gemeinsame Leidenschaft für Musik vereint. Sie legen bei allem, was sie tun, großen Wert auf Qualität und verzeichnen derzeit über 124 Millionen Katalogstreams (1,4 Millionen wöchentlich) und bauen ihre Online-Community mit über 600.000 Social Media-Followern weiter aus. Nachdem sie unabhängig voneinander mehrere Alben, EPs und Singles veröffentlicht hatten, unterschrieben sie 2024 bei Epitaph Records und sahen einen weiteren Traum Wirklichkeit werden. Mit ihrem neuen Album Start Again ist die Band nun auf einer Mission, andere Menschen zu inspirieren, große Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen.

