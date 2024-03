Nevertel: unterschreiben bei Epitaph und veröffentlichen Musikvideo zur Single „Sacrifice“

Obwohl die Band Nevertel aus Tampa, Florida, erst 2014 auf der Bildfläche erschien, freut sie sich, ihren allerersten Plattenvertrag mit Epitaph Records bekannt zu geben. Unterstützt von einer starken DIY-Arbeitsethik und einer beachtlichen Diskografie an selbstveröffentlichter Musik, verzeichnet das Quartett derzeit über 500.000 monatliche Streams allein auf Spotify.

Die Band kommentiert die neu gefundene Partnerschaft wie folgt: „Es ist wirklich kein Geheimnis, dass wir es genossen haben, unabhängig zu sein, aber als Epitaph auf den Plan trat, fühlte es sich an, als ob wir in so vielen Dingen übereinstimmten. Wir teilen die Leidenschaft für dieselben Ziele und Ideen, und ihr Vertrauen und ihr Glaube daran, dass wir unser Ding machen können, ist für uns von unschätzbarem Wert.“

Zur Feier der Nachricht fügen Nevertel ihrer beeindruckenden Sammlung ein weiteres Video zu ihrer Single Sacrifice hinzu, das von James Paul Wisner (Underoath, Paramore) gemischt und von Ted Jensen (Korn, Bring Me The Horizon) gemastert wurde. Die düstere und unheimliche Stimmung, die durch die atmosphärische Produktion und die industriellen Klänge erzeugt wird, wird durch die Kombination von Trap-Beats mit einem durchschlagenden Metalcore-Breakdown noch unterstrichen.

Die Band erklärt die fesselnde Lyrik des Songs: „In Sacrifice geht es um den emotionalen Aufruhr und den Druck, den man verspürt, wenn man für die Dinge, die man liebt, Opfer bringen muss. Diese Botschaft fließt in das Video ein, das visuell darstellt, wie wir uns für die Dinge, die wir lieben, aufopfern und uns am Ende von ihnen vereinnahmen lassen.“

Nevertel – Jeremy Michael (Sänger), Raul Lopez (Rapper/Gitarrist/Produzent), Alec Davis (Gitarrist) und Joshua Barter (Schlagzeuger) – legen bei allem, was sie tun, großen Wert auf Qualität und haben einen ausgesprochen modernen, genreübergreifenden Sound entwickelt, der Elemente aus Hip-Hop, Nu-Metal und Alternative Rock miteinander verbindet. Mit Einflüssen etablierter Bands wie Linkin Park und Bring Me The Horizon zieht die Gruppe ihre Hörer mit fesselnden melodischen Refrains, Hip-Hop-beeinflussten Strophen und bombastischen Breakdowns im EDM-Stil in ihren Bann.

Mit zwei Alben, zwei EPs und einer Reihe von Singles haben Nevertel bis heute über 30 Millionen Streams erreicht und eine Online-Community mit über 500.000 Social Media-Followern aufgebaut. Als Beweis für ihre Hingabe an ihr Handwerk und ihr Engagement für ihre Fans ist die Band auf Festivals wie Welcome To Rockville aufgetreten, wurde von SiriusXM im Radio unterstützt und erhielt mit einer Platzierung in der All New Metal-Playlist von Spotify Anerkennung von DSP.

