Turin: veröffentlichen neues Video „Loss“ featuring Travis Worland von Enterprise Earth

Die britische Band Turin (ehemals This Is Turin) kündigt ihr neues Album The Unforgiving Reality In Nothing an. Es ist ein schonungsloser Einblick in die harte Realität des Menschseins, die psychische Gesundheit, den Verlust des Glaubens und den Kampf, ein Trauma loszulassen, um sich selbst zu finden.

Turin kommentieren: “As well as it being an acronym for Turin it’s been at the heart of this album’s concept for all the lyrics. All five of us have been in situations where we act like nothing’s wrong or bothering us, the reality of doing that is unforgiving. It harms us. It can impact those around us and often the reality of the situation doesn’t change until we speak up and look for support. In some cases, forgiveness. We wrote this song at the tail end of the COVID lockdown in the UK as a way for us to reinvent our sound and push forward with whatever the next stage of this band would be, what came from it was a new album and a new drive to evolve what we have.“

Die neue Single Loss ist eine selbstreflexive Betrachtung über den Verlust eines grundlegenden Teils von dir, der dich zum Menschen gemacht hat. Das Video wurde gedreht, als Travis Worland (Enterprise Earth), ein Kollege des MNRK Heavy-Labels, mit Suffocation auf UK- und EU-Tournee war.

Die Band arbeitete mit einem der besten Heavy-Metal-Produzenten Großbritanniens und dem mehrfach für den Heavy Music Award nominierten Lewis Johns (Loathe, Rolo Tomassi, Ithaca, Employed To Serve, Svalbard, Conjurer, Pupil Slicer) zusammen und schuf damit einen Meilenstein in der langen Geschichte der Band in der Metalszene, eine reine Weiterentwicklung ihres Sounds und ihrer Schreibfähigkeiten, um ein neues Kapitel des britischen Deathcore zu definieren.

Beeinflusst von einer Vielzahl von Subgenres der extremen Musik sind Turin für ihre mitreißenden Liveshows bekannt, die ihnen den Kerrang MCN Live Award einbrachten. Sie traten auf den wichtigsten britischen Festivals wie dem Bloodstock Open Air und dem Techfest auf und spielten als Support für Martyr Defiled, Decapitated, Within Destruction, Hacktavist, Ingested, SikTh, Origin, Dragged Into Sunlight und eine Kollaboration mit Thy Art Is Murder’s CJ McMahon auf 2020s Misery.

The Unforgiving Reality In Nothing Tracklist:

1. Envy

2. Abyssal

3. I Am The Truth

4. Apostate

5. Ghosts

6. Reflections

7. The Unforgiving Reality In Nothing

8. Loss

9. Hopeless Solutions

10. Our Reality In Nothing

