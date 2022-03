The Rasmus: werden Finnland beim Eurovision Song Contest 2022 vertreten

The Rasmus werden Finnland beim Eurovision Song Contest in Turin im Mai 2022 vertreten!

Am Samstagabend wurden The Rasmus zum Gewinner des finnischen Eurovision Song Contest, Uuden Musiikin Kilpailu (UMK), gekrönt, nachdem sie mit einer K.O.-Performance sowohl die internationale Jury als auch das finnische Publikum überzeugt hatten und mit 310 Punkten einen erdrutschartigen Sieg errungen hatten.

„Wir haben es geschafft! Wir sind so glücklich. Es war ein superharter Wettbewerb, alle anderen Songs waren sehr gut“, sagt Sänger Lauri Ylönen. „Wir haben uns sechs Monate lang so hart darauf vorbereitet. Wir sind sehr angetan und fühlen uns geehrt und werden wie die Schweine arbeiten, um Finnland in Turin bestmöglich zu vertreten.“

Als der Gewinner am späten Samstagabend in der Live-Übertragung des finnischen Senders Yle bekannt gegeben wurde, stieg die Stimmung in der Logomo–Halle in Turku bis an die Decke, und die Gewinnerband sprang vor Freude in die Luft.

„Wir saßen an diesem Tisch im Green Room, und die Band war kurz davor, unter diesem psychologischen Druck zusammenzubrechen“, erinnert sich Bassist Eero Heinonen. „Es war ziemlich angespannt“, fügt Gitarrist Emppu Suhonen hinzu.“

„Das ist einfach unglaublich“, sagt Lars Tengroth, der A&R der Band bei Playground Music. „Wir haben die Band unter Vertrag genommen, als unser Label 1999 gegründet wurde, und jetzt haben wir unseren ersten gemeinsamen Auftritt beim ESC. Ich freue mich so sehr für die Band und liebe sie von ganzem Herzen. Sie haben diesen Sieg nach langer harter Arbeit absolut verdient, es ist nicht so, dass sie plötzlich Glück hatten. Das zeigt wirklich, dass Beharrlichkeit plus Talent gleich Glück ist!“

Auf einer Pressekonferenz wurden The Rasmus gefragt, was sie von der Teilnahme an dem Wettbewerb halten, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist und vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen wurde.

„Dies ist ein wichtiges Thema und wir denken ständig darüber nach. Es ist wirklich schockierend und erschütternd, und es war sehr emotional“, sagt Eero.

„Was hier passiert, fühlt sich sehr falsch an. Ich habe die Nachrichten im Fernsehen in meinem Hotelzimmer gesehen und geweint. Es fühlte sich verdreht und falsch an, danach zu den UMK-Proben zu gehen. Es war wie eine emotionale Achterbahnfahrt“, erzählt Lauri emotional.

Der Siegersong Jezebel von The Rasmus wurde gemeinsam von Frontmann Lauri Ylönen und dem renommierten Produzenten und Musiker Desmond Child geschrieben. Child hat bereits mit Rocklegenden wie Bon Jovi, Alice Cooper und Kiss zusammengearbeitet und auch das 2008er Album Black Roses von The Rasmus produziert. Der Eurovisions-Beitrag Jezebel wurde auf der Grundlage von Lauris Demo in nur wenigen Stunden geschrieben.

Schaut euch hier die UMK-Premiere von Jezebel von The Rasmus an, und sehen Sie sich das offizielle Video an:

The Rasmus sind seit fast 30 Jahren eine der international erfolgreichsten Gruppen Finnlands. The Rasmus haben neun Alben veröffentlicht, zahlreiche Preise der Musikindustrie gewonnen und Auftritte in der ganzen Welt absolviert. Ihr größter Hit, In The Shadows, hat die 100-Millionen-Streaming-Marke auf Spotify geknackt, obwohl er viele Jahre vor der Erfindung der Streaming-Plattform veröffentlicht wurde.

Der Eurovision Song Contest wird vom 10. bis 14. Mai 2022 in Turin, Italien, stattfinden. Finnland tritt im zweiten Halbfinale am 12. Mai an.

The Rasmus – Line-Up:

Lauri Ylönen – Gesang

Eero Heinonen – Bass

Emppu Suhonen – Gitarren

Aki Hakala – Schlagzeug

The Rasmus online:

https://www.facebook.com/therasmusofficial

https://www.instagram.com/therasmusofficial

https://www.youtube.com/user/RasmusOfficial

http://therasmus.com/