Unantastbar: starten Wellenbrecher Tour 2022

„Wir haben letzte Woche wohl mindestens genauso gespannt wie ihr auf die angekündigten Lockerungsschritte geblickt. Seitdem gab es unzählige Telefonate, E-Mails, Treffen und Gespräche. Jetzt sind die Würfel gefallen: Wir gehen wieder auf Tour! Wir hätten gerne alle Konzerte der Frühjahrstour gespielt, wenigstens ein Teil davon kann nun fix wie geplant stattfinden und wir freuen uns riesig!“

Warum müssen einige Konzerte nochmal verschoben werden? Zum Teil wegen der bis 20. März nur zu 60% möglichen Auslastung der Hallen, zum Teil haben wir aber auch ganz einfach Corona-bedingt schwierige Zeiten für Veranstaltungen und somit schwache Vorverkäufe. Aufgrund einer Mischung dieser beiden Punkte und nicht zuletzt auch aus Verantwortung gegenüber den lokalen Veranstaltern, können wir leider nicht alle Termine wie geplant spielen. Die neuen Daten für die verschobenen Konzerte geben wir in Kürze bekannt! Alle Tickets behalten dabei ihre Gültigkeit.

Zwei Anmerkungen: Das Konzert in München wurde nach Augsburg verlegt, alle Tickets für München sind somit in Augsburg gültig. Augsburg ist bereits „Sold Out“. Das Konzert in Magdeburg wurde von Donnerstag auf Samstag verlegt, nur so konnten wir dieses retten, da die Öffnungen erst ab 4. März gelten. Auch hier bleiben alle Tickets gültig. Wir hoffen auf euer Verständnis, wir haben uns echt mega ins Zeug gelegt!

Jetzt freuen wir uns riesig darauf, im März und April zehn Mal live auf der Bühne zu stehen. Wir haben wirklich alles Mögliche und auch Unmögliche versucht, um dies zu realisieren. Wir freuen uns auf euch, auf eine geile gemeinsame Zeit und darauf, endlich wieder das zu machen, was wir am liebsten tun!

Und jetzt ran an die Tickets, für einige der Locations wirds schon langsam eng! Es geht wieder los!!

Mit im Gepäck ist neben massig Motivation natürlich auch unser Wellenbrecher-Album

