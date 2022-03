Corey Taylor: Album „CMFB … Sides“ wurde veröffentlicht, neues Lyric-Video zu „Lunatic Fringe“

Der Grammy-ausgezeichnete Sänger, Songwriter, Schauspieler und New York Times Bestseller-Autor Corey Taylor fügt seinem Solo-Katalog ein weiteres Highlight hinzu: Am 25. Februar ist die neue EP CMFB…Sides über Roadrunner Records erschienen. Die Sammlung kann ab jetzt überall gestreamt werden. Zudem erschien mit der EP das Lyric-Video zu Lunatic Fringe.

Mit seinem letzten Album CMFT erreichte Corey Taylor einen weiteren Meilenstein in seiner ruhmreichen Karriere. So eroberte die Single Black Eyes Blue Platz 1 in den amerikanischen „Active Rock Radio“-Charts, womit Taylor nunmehr der erste Künstler überhaupt in der Geschichte des Formates ist, der mit drei unterschiedlichen Projekten Platz 1 der Charts erreichen konnte (die beiden anderen sind, na klar, Slipknot und Stone Sour). Auch international schlug das Album hohe Wellen, mit Top-10-Platzierungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich und Australien und Top-20-Einstiegen in UK, Finnland und Japan. Zu den weiteren Highlights des Albums zählen die Singles Culture Head, HWY 666 und CMFT Must Be Stopped (feat. Tech N9ne & Kid Bookie). Corey Taylor nahm das Album mit Produzent Jay Ruston und seiner Band auf: Christian Martucci (Gitarre), Zach Throne (Gitarre), Jason Christopher (Bass) und Dustin Robert (Drums).

EP CMFB … Sides enthält neun Tracks, darunter Coversongs, Akustik-Versionen und Live-Mitschnitte.

