God Is An Astronaut: kündigen neue Tourdaten an

Eine Nachricht von God Is An Astronaut über ihre bevorstehende Tour – The Beginning Of The End Tour

„Wir hoffen, dass es euch gut geht.

Leider gibt es weitere Änderungen im Tourneeplan für 2022 und darüber hinaus.

Wie die meisten von euch bereits wissen, konnten wir in den letzten Jahren aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen nicht mehr auf Tournee gehen. Einige Mitglieder der Band sind inzwischen auf andere Einkommensquellen außerhalb der Musik angewiesen und können nicht mehr die vollen Tourneepläne der Vergangenheit einhalten. Aus diesem Grund mussten wir 22 Konzerte absagen und neu ansetzen. Sheffield, Manchester und Göteborg wurden abgesagt und erstattet; alle anderen Shows werden in den nächsten 18 Monaten nachgeholt.“

God Is An Astronaut live:

w/ Oh Hiroshima, Barrens, Kokomo, Nothing, What Aleph Said

10.03.22 UK – Glasgow / Oran Mor

11.03.22 UK – London / O2 Islington Academy

12.03.22 UK – Leeds / Belgrave Music Hall

13.03.22 UK – Bristol / The Fleece

06.04.22 FR – Lille / L’Aeronef +

07.04.22 BE – Gent / Vooruit + =

08.04.22 DE – Berlin / Hole44 +

09.04.22 PL – Poznan / Tama +

10.04.22 PL – Warschau / Niebo +

23.04.22 NL – Utrecht / De Helling +

24.04.22 DE – Wiesbaden / Schlachthof +

01.05.22 UK – Brighton / Bad Pond Fest

09.05.22 DE – Köln / Gebäude 9 #

10.05.22 FR – Paris / Petit Bain #

11.05.22 FR – Angoulême / La Nef #

12.05.22 ES – Bilbao / Stage Live #

13.05.22 PT – Porto / Casa da Música #

14.05.22 PT – Lissabon / LAV #15.05.22 ES – Madrid / Mon #

17.05.22 ES – Murcia /Garaje #

18.05.22 ES – Barcelona / Apolo 2 #

19.05.22 FR – Lyon / Ninkasi Kao #

20.05.22 CH – Genf / PTR L’Usine # ~

03.07.22 UK – Newark /Tech Fest

06.07.22 IT – Mailand / Circolo Magnolia !

07.07.22 IT – Rom / Rock in Rom !

08.07.22 IT – Aquileia / Konkretionsfest

10.07.22 IT – Cagliari / Fabrik

20.08.22 FR – Saint-nolff / Motocultor Fest

02.09.22 DE – Hannover / Musikzentrum +

03.09.22 CZ – Prag / Meet Factory +

04.09.22 AT – Wien / Szene +

06.09.22 CH – Zürich / Plaza +

07.09.22 DE – München / Backstage +

09.09.22 DE – Hamburg / Knust +

10.09.22 DE – Dresden / Beatpol +

# Oh Hiroshima

+ Barrens

= Kokomo

! Nothing

~ What Aleph Said

17.04.23 LT – Riga / Melnā Piektdiena

18.04.23 EE – Tallin / Tapper

19.04.23 FI – Helsinki / Tavastia

21.04.23 SE – Stockholm / Debaser

23.04.23 DK – Kopenhagen / Hotel Cecil

21.09.23 IT – Turin / Hiroshima Mon Amour

22.09.23 IT – Auditorium von Foligno / San Domenico

23.09.23 SI – Ljubljana / Kino Šiška

24.09.23 HR – Zagreb / Močvara

25.09.23 HU – Budapest / Dürer Kert

Seit ihren Anfängen vor rund 20 Jahren hat sich der irische Vierer God Is An Astronaut zu einer der bekanntesten Instrumentalgruppen entwickelt und veröffentlicht mit Ghost Tapes #10 sein bereits zehntes Studioalbum. 2002 von den Brüdern Niels und Torsten Kinsella gegründet, offeriert jedes Stück Musik, das die Post-Rock-Einheit seither zum Leben erweckt hat, intensive Klanglandschaften, die den Zuhörer in eine überirdische und emotionale Erfahrung entführen und in unendliche Sphären eintauchen lassen. Ghost Tapes #10 lässt das klassische Line-Up mit Jamie Dean an Piano und Gitarre wieder aufleben und setzt nicht an dem Punkt an, an dem die Band ihre Hörer nach der Veröffentlichung ihres 2018er Albums, Epitaph, zurückgelassen hat. Vielmehr verfolgt das neueste Opus einen Ansatz, bei dem der Schwerpunkt auf Bewegung und Intensität liegt. Zugleich ist Ghost Tapes #10 sicher das bis dato wütendste Werk des Quartetts, behält aber dennoch all die musikalischen und emotionalen Elemente, für die God Is An Astronaut bekannt sind. So wechseln Momente voller strahlender Hoffnung spielend mit harten Anklängen, was Stücke wie Burial, In Flux oder Barren Earth, mit Unterstützung von Jimmy Scanlan an den Saiten beweisen. Das abschließende Luminous Waves fesselt, indem es einen beinahe tranceartigen Zustand hervorruft und zu den einnehmenden Cello-Klängen von Virtuosin Jo Quail eine tiefe Verbindung ins innerste Selbst schafft. Das atmosphärisch gestaltete Artwork entspringt der Feder von David Rooney, der bereits in der Vergangenheit mit der Band zusammengearbeitet hat.

God Is An Astronaut – Line-Up:

Torsten Kinsella – Gitarre, Klavier, Synths

Niels Kinsella – Bass

Lloyd Hanney – Schlagzeug

Jamie Dean – Gitarre, Klavier

God Is An Astronaut online:

