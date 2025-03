Pelagic Fest 2025: gibt vollständiges Line-Up bekannt, darunter Ihsahn, This Will Destroy You, God Is An Astronaut und viele mehr

Das Pelagic Fest 2025 verspricht ein unvergessliches zweitägiges Event, das einige der innovativsten und einflussreichsten Acts im Bereich Post-Rock, Progressive Metal und darüber hinaus vereint.

Das ikonische Berliner Label Pelagic Records ist stolz darauf, das vollständige Line-Up für das Pelagic Fest 2025 bekannt zu geben, das am 23. und 24. August in der Muziekgieterij in Maastricht, Niederlande, stattfinden wird.

Angeführt wird das Festival von dem Blackened-Progressive-Metal-Virtuosen Ihsahn. Das Pelagic Fest 2025 wird ein herausragendes Line-Up präsentieren, das einzigartige Klänge und Erfahrungen bietet. Ebenfalls als Headliner treten die Post-Rock-Pioniere This Will Destroy You auf, die für ihre eindrucksvollen Klanglandschaften bekannt sind, sowie God Is An Astronaut, deren filmischer instrumentaler Rock ihnen weltweite Anerkennung eingebracht hat. Dieses zweitägige Event verspricht, das gesamte Spektrum des musikalischen Universums von Pelagic zu durchqueren, wo Innovation, Tiefe und Emotion in einer wahrhaft transformierenden Erfahrung zusammenkommen.

Vollständiges Line-Up:

Ihsahn

This Will Destroy You

God Is An Astronaut

Bruit ≤ (zwei Sets: The Age Of Ephemerality in voller Länge / The Machine Is Burning -zentriertes Set mit Monolith EP)

(zwei Sets: in voller Länge / -zentriertes Set mit EP) Psychonaut

Hypno5e

Gösta Berlings Saga

You, Infinite (performen S/T in voller Länge)

(performen in voller Länge) Pothamus

LO!

A Burial At Sea

Telepathy

Bear

Barrens

Hemelbestormer

Törzs

The Gorge

Astrosaur

Blessings

Johan G. Winther

The Hills Mover

Das Line-)Up des Festivals bietet eine beeindruckende Vielfalt, die von dem fesselnden Post-Metal der belgischen Band Psychonaut bis zu den ruhigen, instrumentalen Klängen des ungarischen Ensembles Törzs reicht. Die australische Band LO! wird mit ihrer kraftvollen und intensiven Energie aufwarten, während Hypno5e Metal mit atmosphärischen Klanglandschaften kombiniert. Die schwedische Gruppe Gösta Berlings Saga bringt einen dunklen Krautrock-Einfluss mit. Jede Band bietet eine einzigartige Stimme und webt gemeinsam ein Geflecht aus Emotionen, Innovation und musikalischer Erkundung.

Das Festival wird zudem mehrere exklusive Auftritte mit vollständigen Alben beinhalten. Die französischen Pioniere des instrumentalen Rocks Bruit ≤ werden zwei Sets spielen: Das Set am Sonntag konzentriert sich auf ihr bahnbrechendes Debütalbum The Machine Is Burning… sowie auf Material ihrer Monolith EP. Die Darbietung am Samstag wird das kommende Album The Age Of Ephemerality in voller Länge und zum ersten Mal live präsentieren.

Darüber hinaus wird die geheimnisvolle Band You, Infinite ihr neues selbstbetiteltes Album in einer exklusiven Live-Performance vorstellen, was eine seltene Gelegenheit bietet, ihre neueste Entwicklung zu erleben, während This Will Destroy You einige ältere Klassiker zum Besten geben wird. Diese Auftritte versprechen sowohl eine Feier als auch einen tiefen Einblick in die kreativen Tiefen dieser Bands.

Als besonderes Artist Focus-Event wird der schwedische Künstler John G. Winther das volle Spektrum seiner kreativen Vision beim Pelagic Fest präsentieren. Neben seinen Auftritten mit den Bands Barrens und Blessings wird Winther ein einzigartiges Solo-Set präsentieren, das sich um sein Album The Rupturing Sowle aus dem Jahr 2021 dreht. Als Zeugnis seiner facettenreichen Kunst wird das Festival auch eine Ausstellung seiner visuellen Werke im Foyer des Veranstaltungsorts zeigen, die seine Musik und visuelle Kunst zu einem Erlebnis verbindet, das zur Reflexion einlädt.

Robin Staps, Leiter von Pelagic Records, äußert sich dazu: „Pelagic Fest 2025 will continue right where last year’s anniversary edition left off: it’s promising to be a killer weekend loaded to the brim with exceptional music from exceptional artists. I’m happy that we managed to avoid repetitions — No band on this bill played last year already — whilst still remaining (almost) entirely within the Pelagic roster. Yes, that does include Ihsahn, who delivered a stunning reinterpretation of Lustmord’s Dark Awakening as part of our pandemic Lustmord tribute album, The Others… and God Is An Astronaut’s All Is Violent, All Is Bright was the 3rd album we ever released. „

Tickets sind jetzt erhältlich: www.PELAGIC-RECORDS.com