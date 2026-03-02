Verlosung: einmal 2 Tickets für das God Is An Astronaut Konzert am 24.03.2026 im Das Bett in Frankfurt

Time For Metal und Navigator Productions verlosen einmal 2 Tickets für das God Is An Astronaut Konzert am 24.03.2026 im Das Bett in Frankfurt.
Band: God Is An Astronaut
Special Guests: Jo Quail
Datum: 24.03.2026
Ort: Das Bett, Frankfurt
Einlass: 19:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr
Infos und Tickets findet ihr HIER!
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 15.03.2026!
Time For Metal und Navigator Productions wünschen allen Teilnehmern viel Glück!
Einsendeschluss
Sunday 15th of March 2026 12:00:00 AM
Teilnahmeformular: