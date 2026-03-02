Verlosung: einmal 2 Tickets für das God Is An Astronaut Konzert am 24.03.2026 im Das Bett in Frankfurt

Time For Metal und Navigator Productions verlosen einmal 2 Tickets für das God Is An Astronaut Konzert am 24.03.2026 im Das Bett in Frankfurt.

Band: God Is An Astronaut

Special Guests: Jo Quail

Datum: 24.03.2026

Ort: Das Bett, Frankfurt

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Infos und Tickets findet ihr HIER!

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 15.03.2026!

Time For Metal und Navigator Productions wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

