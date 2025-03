Till Lindemann: veröffentlicht offizielles Musikvideo für „Meine Welt“

Im Dezember 2024 präsentierte Till Lindemann seine neue Single Meine Welt und veröffentlicht nun das offizielle Musikvideo auf seinem YouTube-Kanal.

Physisch ist Meine Welt erhältlich als limitierte Minimax Picture CD, Standard Maxi CD, Limitierte 7″ Picture Vinyl sowie Standard 7″ Vinyl. Sowohl die limitierte CD als auch die limitierte Vinyl-Version sind mittlerweile ausverkauft!

Im Sommer 2025 tritt Till Lindemann seine erste Solo-Festivaltour durch Europa an:

13.06.2025 Rockfest – Turku, FI

19.06.2025 Hellfest – Clisson, FR

21.06.2025 Metal Air – Uelzen, DE

22.06.2025 Graspop Metal Meeting – Dessel, BE

26.06.2025 Resurrection Fest – Galicia, ES

28.06.2025 Evil Live Festival – Lissabon, PT

29.06.2025 Rock Imperium Festival – Cartagena, ES

04.07.2025 openErfurt – Erfurt, DE

06.07.2025 Lucca Summer Festival – Lucca, IT

11.07.2025 Masters of Rock – Vizovice, CZ

Ab Oktober 2025 können Fans die Welt des Till Lindemann live auf seiner Meine Welt-Tour durch ganz Europa erleben, mit Special Guest Aesthetic Perfection:

29.10.2025 Leipzig, DE – Quarterback Immobilien Arena

31.10.2025 Amsterdam, NL – Ziggo Dome

02.11.2025 Antwerp, BE – Sportpaleis

04.11.2025 London, GB – Ovo Arena Wembley

06.11.2025 Frankfurt, DE – Festhalle

08.11.2025 Dortmund, DE – Westfalenhalle

10.11.2025 Dresden, DE – Messe Dresden

20.11.2025 Paris, FR – Adidas Arena

21.11.2025 Düsseldorf, DE – PSD Bank Dome

23.11.2025 Hamburg, DE – Barclays Arena

25.11.2025 München, DE – Olympiahalle

27.11.2025 Nürnberg, DE – Arena Nürnberger Versicherung

29.11.2025 Wien, AT – Wiener Stadthalle

01.12.2025 Krakau, PL – Tauron Arena

02.12.2025 Budapest, HU – MVM Dome

04.12.2025 Bukarest, RO – Romexpo

06.12.2025 Istanbul, TR – Ülker Sports Arena

08.12.2025 Sofia, BG – Arena 8888

10.12.2025 Zagreb, HR – Arena

12.12.2025 Milan, IT – Alcatraz

14.12.2025 Zürich, CH – Hallenstadion

16.12.2025 Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Weitere Shows werden noch angekündigt.