Till Lindemann: veröffentlicht physische Versionen und zwei weitere Remixes seiner neuesten Single „Und Die Engel Singen“

Mit gleich zwei neuen Remixes von Virtual Riot und White Zoo hat Till Lindemann am 08. August die komplette Bandbreite seiner neuesten Single Und Die Engel Singen veröffentlicht. Jetzt reinhören: https://till-lindemann.lnk.to/UndDieEngelSingen

Physisch erscheint Und Die Engel Singen als Limited Picture Vinyl 7″, Limited Minimax Picture CD, Regular Vinyl 7” und Regular Maxi CD. Die limitierte Picture Vinyl 7″ und limitierte Minimax Picture CD sind exklusiv im Out Of Line Shop erhältlich.

Tracklists:

Vinyl:

Side A: Und Die Engel Singen

Side B: Und Die Engel Singen – Alas Caidas Hocico Remix

CD:

1. Und Die Engel Singen

2. Und Die Engel Singen – Alas Caidas Hocico Remix

3. Und Die Engel Singen – Virtual Riot Remix

4. Und Die Engel Singen – White Zoo Remix

Ab Oktober 2025 können Fans die Welt des Till Lindemann live auf seiner Meine Welt Tour erleben, mit Aesthetic Perfection als Special Guest. Alle Live-Termine findet ihr hier.

Mehr Infos unter:

www.till-lindemann.com