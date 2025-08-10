Fargo: haben neue Single und Visualizer veröffentlicht

Die deutsche Kult-Rockband Fargo veröffentlicht mit Frontpage Lover (Live) die neue Single und den Visualizer aus dem kommenden Livealbum Live In ’25.

Gründer und Bassist Peter Knorn: „Es waren andere Zeiten, als 1981 unser Album Frontpage Lover erschien. Unsere Plattenfirma wollte uns ums Verrecken ein neues Image verpassen: Unser Bandlogo wurde ignoriert und durch eine ‚schlichte Schrift‘ in Richtung Mainstream reduziert. Im krassen Gegensatz dazu wurde – gegen unseren Willen – entschieden, eine halbnackte Frau aufs Cover zu bringen, der ‚jemand‘ mit einer aufgerollten Zeitung auf den Arsch schlug. Uns war das hochgradig peinlich. Doch die Musik sprach eine gänzlich eigene Sprache; Grund genug für das ZDF, den Coversong in ihrer Musiksendung Rock Pop vorzustellen. So bekam Frontpage Lover eine völlig eigene Dynamik.“

Zeitgleich zum Livealbum erscheint auch das dritte Buch von Peter Knorn. Von Narren und Kojoten – Faszination Rockmusik, so der Titel, spiegelt seine typischen Markenzeichen wider: einen skurrilen Humor, die beneidenswert exakte Beobachtungsgabe und eine wunderbare Selbstironie mit dem Hang zum liebevoll-augenzwinkernden Spott. Dabei bedient sich Knorn einer belebenden Schriftsprache, entsprechend bunt sind seine Geschichten.

Live In ’25 und Von Narren und Kojoten – Faszination Rockmusik erscheinen am 12. September 2025 über Steamhammer/SPV und können hier (auch als Bundles) vorbestellt werden: https://fargoband.lnk.to/LiveIn25

Fargo live 2025/2026:

13.09. Börger – Gemeinde- und Kulturzentrum

09.10. Rimsting – Feuerwehrhaus

10.10. CH-Aarburg – Musigburg

11.10. Ludwigsburg – Scala

12.10. Augsburg – Spectrum

23.10. Bremen – Meisenfrei

28.11. Aachen – Franz

06.02. Bensheim – Musiktheater Rex

07.02. Unna – Lindenbrauerei

11.04. Wilhelmshaven – Pumpwerk

17.04. Krefeld – Jazzkeller

18.04. Syke – Gemeinschaftshaus

28.04. Bonn – Harmonie

15.08. Bad Münder – Open Air

11.09. Wermelskirchen – Haus Eifgen