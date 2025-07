Fargo: erstes Livealbum der Band erscheint zeitgleich mit drittem Buch von Peter Knorn am 12.09.

Wer damals dabei war, hat sie nicht vergessen, und wer bislang nur über sie gelesen hat, hofft immer noch auf sein erstes Live-Erlebnis mit dieser Band. Zumindest als Tonträger ist es jetzt so weit: Am 12.09.2025 erscheint das Album Fargo – Live In ‘25.

Rund 65 Minuten geballter Classic Rock mit einem Konzentrat der sechs Studioalben aus einem Guss. Allesamt aufgezeichnet bei Konzerten in Deutschland, November 2024. Mit Peter Knorn (Bass) und Peter Ladwig (Gitarre, Gesang) stehen zwei Fargo-Originalmitglieder im Line-Up, ergänzt durch den Gitarristen Henny Wolter (Nitrogods und ehemals Thunderhead) sowie den Drummer Nikolas Fritz (ex-Mob Rules).

Peter Knorn: „Dieses Live-Album ist nicht nur eine spannende Zeitreise durch die gesamte Fargo-Historie, sondern auch eine Liebeserklärung an unsere Fans und den zeitlosen Sound des Classic Rock.“ Ein Muss für jeden, der die Energie und Leidenschaft besonderer Konzertabende erneut erleben möchte

1973 von „Fargopeter“ Knorn (Bass) gegründet, stieß drei Jahre später der Sänger und Gitarrist Peter Ladwig hinzu, kurz darauf der Gitarrist Matthias Jabs. Als dieser 1978 zu den Scorpions wechselte, änderte sich der Musikstil von Fargo hin zum Classic Rock. Eine gute Entscheidung, denn durch diese Verkettung glücklicher Umstände erschien bereits ein Jahr später das Fargo-Debütalbum Wishing Well weltweit beim Konzernriesen EMI. Bis 1982 folgten drei weitere Studioalben, jetzt beim renommierten „Harvest“-Label der EMI.

Die Band tourte mehrfach in ganz Europa, teilte sich die Bühnen mit den Größten der Rockszene, absolvierte Tourneen unter anderem mit AC/DC, Mothers Finest, April Wine oder The Small Faces und hinterließ auch im Fernsehen ihre Spuren. Aufgrund ihrer Bühnenshow (zum allabendlichen Spektakel gehörte Knorns legendärer Salto mit dem Bass) widmete im Januar 1981 sogar das größte europäische Jugendmagazin Bravo dem Fargo-Bassisten zwei ganze Seiten.

Nach einer Zeit des Umbruchs ging 1984 die Hardrock-Formation Victory aus Fargo hervor und setzte die erfolgreiche Karriere ihres Vorläufers quasi übergangslos fort. Fargo waren damit zwar Geschichte, vergessen war die Band allerdings mitnichten.

34 Jahre später reformierten sich Fargo 2018 neu und veröffentlichte das fünfte Studioalbum Constellation, 2021 folgte Strangers D’Amour. 2024 wurden die ersten vier Alben auf Vinyl und zusätzlich als 4-CD-Schuber unter dem Titel The Early Years erneut erhältlich gemacht.

Live In ‘25 – Trackliste:

1. Intro

2. Rain Of Champagne

3. Gimme That Bone

4. Leave It

5. I’m A Loser

6. Soul Survivor

7. Little Miss Mystery

8. Frontpage Lover

9. A Girl Like A Trigger

10. Tokyo

11. Don’t Talk

12. The Tide Is Turning

13 Little Smile

14. Hard Attack

15. Arrows In The Wind

Zeitgleich zum Live-Album erscheint auch das dritte Buch von Peter Knorn. Von Narren und Kojoten – Faszination Rockmusik, so der Titel, spiegelt seine typischen Markenzeichen wider: einen skurrilen Humor, die beneidenswert exakte Beobachtungsgabe und eine wunderbare Selbstironie mit dem Hang zum liebevoll-augenzwinkernden Spott. Dabei bedient sich Knorn einer belebenden Schriftsprache, entsprechend bunt sind seine Geschichten.

Live in ’25 und Von Narren und Kojoten – Faszination Rockmusik erscheinen am 12. September 2025 über Steamhammer/SPV.

Fargo – Live-Termine 2025/2026:

13.09. Börger – Gemeinde- und Kulturzentrum

09.10. Rimsting – Feuerwehrhaus

10.10. CH-Aarburg – Musigburg

11.10. Ludwigsburg – Scala

12.10. Augsburg – Spectrum

23.10. Bremen – Meisenfrei

28.11. Aachen – Franz

06.02. Bensheim – Musiktheater Rex

07.02. Unna – Lindenbrauerei

11.04. Wilhelmshaven – Pumpwerk

17.04. Krefeld – Jazzkeller

18.04. Syke – Gemeinschaftshaus

28.04. Bonn – Harmonie

15.08. Bad Münder – Open Air

11.09. Wermelskirchen – Haus Eifgen

Fargo online:

https://www.facebook.com/FargoGermany