The Flower Kings – Love

Im Mai haben die The Flower Kings ihre neue Reise durch eine Klangwelt namens Love begonnen. In der mehr als verrückten und wilden Zeit ist ein herzliches, gar erwärmendes Progressive-Rock-Album eine gefundene Alternative zu den vielen düsteren wie drückenden Atmosphären. Die schwedischen Musiker schalten ganz bewusst in den Leerlauf und lassen die fast schon magischen Klänge geschickt aufziehen. Einflüsse aus den 70ern und 80ern sind permanent spürbar und trotzdem schaffen es die The Flower Kings am Ende im Hier und Jetzt zu landen. Veröffentlicht wurde das Album über Inside Out Music und kommt auf über 70 Minuten Rockkunst der ruhigsten Hausnummer.

Nach dem Opener We Claim The Moon erstrahlt The Elder in einem galaktischen Sonnensturm. Gegründet wurde die Band vor über 30 Jahren. Seitdem permanent an Bord ist Roine Stolt, der charismatische Sänger und Gitarrist und Herz der Truppe. Die Seele übernimmt der zweite verbliebende Gründer Tomas Bodin an den Tasten. Die Keyboard-Inszenierungen sind ein Traum und unterstreichen die Kunst von The Flower Kings. Lust und das Ohr für diese Form des progressiven Rock muss man jedoch auch haben. Ansonsten erzeugen How Can You Leave Us Now? und World Spinning schnell recht hohe Hürden. The Elder wiederum bildet das Zentrum der Platte – mit seinen über elf Minuten steht er lange im Fokus und strahlt auch nachhaltig auf die nachfolgenden Kompositionen wie Burning Both Edges oder The Phoenix. Die Ohren sind gespitzt und die Augenlider werde immer schwerer. Love ist eine solcher Scheiben, die man zum Einschlafen ganz leise laufen lassen kann und die sofort beruhigend wirken. Das ist in diesem Kontext ausschließlich positiv zu bewerten. Die Harmonie, das 70er-Feeling und die leichten spacigen Noten vereinen sich zu einem besonnenen Spektakel. Diese Erfüllung kann man jedoch nur spüren, wenn man sich auf die Musik einstellen will und es auch kann. Love ist nichts für zwischendurch, sondern für die Ewigkeit.

Hier! geht es für weitere Informationen zu The Flower Kings – Love in unserem Time For Metal Release-Kalender.