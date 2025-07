Blackbriar: veröffentlichen Video zum neuen romantischen Lamento „A Last Sigh Of Bliss“

Die Band Blackbriar freut sich, ihre melancholische neue Single A Last Sigh Of Bliss zusammen mit einem Musikvideo zu veröffentlichen. Der Song beschreibt eine tragische Romanze zwischen einer lebenden Person und einer verstorbenen.

Die Sängerin Zora Cock äußert sich dazu: „As the scent of honeysuckle drifts into your bedroom window on a warm summer’s night, this song intoxicates you into a fever dream. Like a bee drowning in honey, you know you’ll die, and yet, you ache for nothing more. It’s a sultry, seductive, and euphoric song with heavy guitars and a chorus that makes you want to run barefoot through a moonlit field in a lace gown.“

Das Video zu A Last Sigh Of Bliss kann hier angesehen werden:

A Last Sigh Of Bliss kann hier gestreamt werden: https://blackbriar.bfan.link/a-last-sigh-of-bliss

Das neue Album A Thousand Little Deaths von Blackbriar wird am 22. August 2025 über Nuclear Blast Records veröffentlicht. Mehr Informationen zu Blackbriar (inklusive der Tourdaten Oktober 2025) und dem kommenden Album A Thousand Little Deaths findet ihr hier.

