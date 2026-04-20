Zornheym: veröffentlichen Video zur Single „Somewhere Far Beyond“ und kündigen neues Album an

Die schwedische Symphonic-Metal-Band Zornheym hat mit Somewhere Far Beyond die erste Single samt Musikvideo aus ihrem kommenden Studioalbum Descending Into Madness veröffentlicht, das am 2. Oktober über Noble Demon erscheinen wird.

Mit Descending Into Madness, dem dritten Full-Length-Album der Band, präsentieren Zornheym ein Prequel zur düsteren und vielschichtigen Geschichte rund um die Anstalt Zornheim, ihre Insassen und deren Ärzte – in einer Welt, in der niemals ganz klar ist, wer tatsächlich wahnsinnig ist.

„In einer Zeit, die von Geschwindigkeit und sofortigen Ergebnissen besessen ist, haben wir uns bewusst für Substanz statt Abkürzungen entschieden. Dieses Album ist über Jahre hinweg durch unermüdliches Schreiben, Arrangieren und Verfeinern entstanden. Jede Entscheidung hatte Gewicht. Jede Ebene wurde erarbeitet. Nichts wurde überstürzt, nichts dem Zufall überlassen – bis die Vision vollständig war“, kommentiert die Band. „Somewhere Far Beyond ist der erste Einblick in dieses neue Kapitel: ein Prequel, das uns zu dem Moment zurückführt, in dem Dr. Bettelheim erstmals in Zornheim eintrifft – lange bevor sich der Wahnsinn vollständig entfaltet. Der Track fängt die epische chorale Wucht ein, die das Album prägt, und treibt unseren Sound weiter als je zuvor voran, wobei jedes Bandmitglied auf seinem absoluten Höhepunkt agiert.“

Zornheym wurden in Stockholm, Schweden, als ambitionierte Vision ihres Gründers, Multiinstrumentalist und Songwriter Zorn (ex-Dark Funeral), ins Leben gerufen – mit dem Ziel, seine Vorstellung der ultimativen Konzeptband zu verwirklichen: eine vollständige Verschmelzung von Musik, Narration und visuellem Storytelling. Seit ihrer Gründung hat es sich die Band zur Aufgabe gemacht, den klassischen „Metal meets Symphony“ -Ansatz neu zu definieren und einen Sound zu entwickeln, der cineastische Orchestrierung mit einem kraftvollen Heavy-Metal-Fundament sowie starken Einflüssen aus dem Melodic Death Metal verbindet – getragen von einem ausgeprägten Gespür für epische, einprägsame Melodien.

Im Zentrum von Zornheym steht ein düsteres, stetig wachsendes erzählerisches Universum. Jedes Album entfaltet sich innerhalb der Mauern der Nervenheilanstalt Zornheim – ein Ort voller Mysterien, Wahnsinn und Schrecken – in dem die Institution selbst zur zentralen Figur wird. Über mehrere Veröffentlichungen hinweg beleuchtet die Band unterschiedliche Epochen ihrer unheilvollen Geschichte, erzählt durch vielschichtige Narrative, wiederkehrende Themen und verborgene Zusammenhänge. Dieses Konzept wurde auf dem Debütalbum Where Hatred Dwells And Darkness Reigns (2017) eingeführt und auf dem von Kritikern gefeierten The Zornheim Sleep Experiment (2021) weiter ausgebaut, gefolgt von der akustischen EP The Forgotten Inmates (2023), die das erste Kapitel der Anstaltsgeschichte abschloss.

Die künstlerische Vision von Zornheym geht dabei weit über die Musik hinaus. Ihre Veröffentlichungen werden von detaillierten visuellen Konzepten und Graphic Novels begleitet, die die Anstalt und ihre Insassen in einer weiteren Dimension zum Leben erwecken, während ihre Musikvideos als Kurzfilme inszeniert sind und das Publikum noch tiefer in das Universum der Band hineinziehen.

Auf der Bühne verwandeln sich Zornheym in ein theatralisches Erlebnis, angeführt von Frontmann Bendler, dessen charismatische Präsenz das Publikum tief in den Bann der Anstalt zieht. Bei besonderen Anlässen werden zudem Schauspieler Teil der Performance und heben die Show über ein klassisches Konzert hinaus zu einem düsteren, immersiven Spektakel.

Descending Into Madness Tracklist:

1. Prologue: From The Depths Of Sêlasee

2. Deus Rex

3. Somewhere Far Beyond

4. Deep Below

5. Anneliese

6. Alone In The Dark

7. Gallow’s Oak

8. The Funeral March

9. Descending

10. Come Sweet Death

11. The Foreboding (CD-Bonustrack)

12. None For All (CD-Bonustrack)

Descending Into Madness erscheint am 2. Oktober über Noble Demon und kann ab sofort HIER vorbestellt werden. Das Album wird in verschiedenen exklusiven Formaten erhältlich sein – darunter farbig marmoriertes Vinyl, eine limitierte Collector’s Edition CD, Digipak sowie ein A5-Book.