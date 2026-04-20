Down: remasterte Ausgabe von „Over The Under“ erscheint über Nuclear Blast Records

Nuclear Blast Records freut sich, eine remasterte Edition von Over The Under der amerikanischen Heavy-Metal-Supergroup Down anzukündigen.

Anlässlich der Veröffentlichung präsentieren Down die remasterte Version von N.O.D.:

N.O.D. Stream: https://down.bfan.link/n-o-d-remastered

Das dritte Studioalbum von Down, ursprünglich im Herbst 2007 erschienen, wurde von Warren Riker produziert und war ein wahrer Moment der Zeit: Über 60 Minuten voller emotionaler Frustration und Songs, die die Folgen des Hurrikans Katrina und persönliche Krisen thematisieren. Die Atmosphäre ist angespannt und mitreißend, aber auch düster, melancholisch und introspektiv. Das Album erreichte Spitzenplätze in Jahresbestenlisten im In- und Ausland.

Die 2026er-Edition von Over The Under enthält remastertes Audio von Eric Koondel (Soilwork, Cynic, Malevolent Creation, Death) und ist erstmals offiziell in den USA erhältlich. Die CD- und Digitalversionen enthalten außerdem den Bonustrack Invest In Fear (erstmals als physische Veröffentlichung in den USA und weltweit bei digitalen Anbietern verfügbar).

Over The Under (Remastered) – Tracklist:

Three Suns And One Star The Path N.O.D. I Scream On March The Saints Never Try Mourn Beneath The Tides His Majesty The Desert Pillamyd In The Thrall Of It All Nothing In Return (Walk Away) Invest In Fear * (CD/Digital Bonustrack)

Das remasterte Over The Under von Down ist ab dem 19. Juni als CD, LP und digital erhältlich.

Man weiß sofort, dass es Down sind, sobald man sie hört. Die Band besteht aktuell aus Sänger Philip H. Anselmo, den Gitarristen Pepper Keenan und Kirk Windstein, Schlagzeuger Jimmy Bower und Bassist Pat Bruders. Ihre gewaltigen Riffs, Swamp-Blues-Soli, das wuchtige Schlagzeug und die hypnotischen Schreie sind unverwechselbar. Down pflegen eine Tradition, die von unzähligen Fans gefeiert wird, und erweitert ihren eigenen musikalischen Mythos, ohne dessen Grundpfeiler zu verändern. Mit Bands wie Pantera, Corrosion Of Conformity, Crowbar und EyeHateGod im Gepäck, veröffentlichte das Quintett 1995 mit dem Platin-Album Nola seinen ersten großen Hit aus dem rauen New Orleans. In diesem Moment beschworen sie ganz natürlich so etwas wie ein Ritual herauf und pflegten es mit ihren von der Kritik gefeierten Alben – Down II: A Bustle In Your Hedgerow (2002), Down III: Over The Under (2007), Down IV – Part One (2012) und Down IV – Part Two (2014) – immer wieder. Ihre Konzerte schufen eine legendäre Bühnenpräsenz mit unvergesslichen Auftritten an der Seite von Metallica und Heaven & Hell sowie begehrten Plätzen auf ikonischen Festivals wie Download, Soundwave, Ozzfest und vielen anderen. Sie lieferten stets leidenschaftliche, kraftvolle und pure Heavy-Musik, die tief in der Seele berührt.

Down – Live-Termine 2026:

6/03/2026 Sweden Rock Festival – Norje, SE

6/05/2026 Mystic Fest Poland – Gdańsk, PL

6/21/2026 Hellfest – Clisson, FR

10/03/2026 Aftershock – Sacramento, CA

10/24/2026 Sick New World Texas – Fort Worth, TX

Bleibt gespannt auf weitere Neuigkeiten in den kommenden Monaten.

Down online:

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