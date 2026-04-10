Maanvlinder: veröffentlichen neue Single „Uit het Niets“ mit After-Forever-Bassist Luuk van Gerven

Das niederländische Symphonic-Metal-Projekt Maanvlinder hat seine neue Single Uit het Niets veröffentlicht. Mit dabei ist Bassist Luuk van Gerven, bekannt durch After Forever.

Der Song verbindet moderne Metal-Elemente mit symphonischen Klängen, eingängigen Melodien und atmosphärischer Dichte. Van Gervens Bassspiel sorgt dabei für zusätzliche Tiefe und Dynamik.

Maanvlinder steht für niederländischsprachigen Symphonic Metal mit modernem Sound. Nach früheren Singles baut das Projekt seine Reichweite weiter aus – Uit het Niets ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

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