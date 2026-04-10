Torian: veröffentlichen zweite Single und Performance-Video „Flame Of Resistance“

Die deutsche Power-Metal-Band Torian veröffentlicht heute ihre brandneue Single Flame Of Resistance, aus ihrem kommenden Studioalbum The Lost Legion Rising, das am 8. Mai 2026 über Massacre Records erscheinen soll.

Nach der zuvor veröffentlichten ersten Single Soul Vampires liefert Flame Of Resistance einen weiteren kraftvollen Vorgeschmack auf das kommende Album der Band. Angetrieben von scharfen Riffs, dynamischem Songwriting und einem mitreißenden Refrain unterstreicht der Track die Fähigkeit von Torian, melodische Intensität mit einem starken, modernen Touch zu verbinden. Textlich behandelt Flame Of Resistance Themen wie Rebellion, Selbstbestimmung und den Kampf gegen Korruption. Der Song erzählt die Geschichte einer Untergrundbewegung, die sich gegen unterdrückerische und gierige Herrscher erhebt und schließlich die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal übernimmt. „Flame Of Resistance handelt von einer Untergrundbewegung, die beschließt, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und die korrupten, gierigen Herrscher zu stürzen. Im Allgemeinen geht es um das Recht jedes Einzelnen, seine eigenen Interessen zu verteidigen, ohne Rücksicht auf die Außenwelt“, kommentiert die Band.

Das begleitende Performance-Video fängt die rohe Energie und das präzise musikalische Können der Band ein und erweckt die Intensität des Tracks in einem direkten und kraftvollen visuellen Format zum Leben.

The Lost Legion Rising wird als Mediabook-CD, schwarze Vinyl-LP und in digitalen Formaten erhältlich sein.

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