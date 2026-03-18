Torian: kündigen ihr neues Album „The Lost Legion Rising“ an

Die deutsche Power-Metal-Band Torian hat die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums The Lost Legion Rising angekündigt, das am 8. Mai 2026 über Massacre Records erscheinen wird. Das Album wird als CD Mediabook, Vinyl und digital erhältlich sein.

Als ersten Vorgeschmack auf das kommende Album hat die Band die Single und das offizielle Musikvideo zu Soul Vampires veröffentlicht. Der Song handelt von emotionalen Parasiten und dem Kampf, sich das zurückzuholen, was gestohlen wurde: deine Kraft, deine Klarheit, deine Seele. Der Track bewegt sich durch treibende und hymnische Passagen und spiegelt so das vielschichtige lyrische Thema wider. Aufgebaut um einen kraftvollen, mitreißenden Refrain, fängt der Song perfekt die neue Energie und den geschärften Songwriting-Ansatz der Band ein.

Mit ihrem fünften Studioalbum The Lost Legion Rising präsentieren sich Torian mit einem frischen Sound und einigen der stärksten Songs ihrer bisherigen Karriere. Das Album ist im europäischen Power Metal verwurzelt und von US-Metal und Thrash beeinflusst. Es verbindet Präzision, Melodie und Intensität – immer mit einem starken Gespür für einprägsame Hooks.

Das Songwriting ist vielfältiger und direkter als je zuvor. Von rasanten Tracks wie Warpriest, über hymnische Highlights wie Soul Vampires bis hin zum epischen Schlussstück Katharsis präsentiert das Album eine Band, die heavy, melodisch und fokussiert klingt.

The Lost Legion Rising wurde von Alexander Thielmann im Room 14 Studio produziert und gemischt und von Sebastian „Seeb” Levermann (Orden Ogan) im Greenman Studio gemastert, wodurch ein kraftvoller und klarer Sound gewährleistet ist, der den dynamischen Bereich der Band voll zur Geltung bringt.

Tracklist:

1. Soul Vampires

2. Silver Demons

3. Flame Of Resistance

4. Warpriest

5. Iron Hammer

6. Sons Of The Damned

7. Lost Legion

8. Sent To Hell

9. Stand As One

10. Katharsis

Bonustrack (nur auf CD): Devilon

Release Party: 02.05.2026 – Paderborn, Kulturwerkstatt (mit Delirious, Nightfyre & Emerald Gate)

Torian sind:

Marc Hohlweck – Gesang

Carl Delius – Gitarre

Alexander Thielmann – Lead Gitarre

Bengt Kunze – Bass

Manuel Gonstalla – Schlagzeug