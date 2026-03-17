Sacriversum: veröffentlichen neue Single und Musikvideo zu „March Of The Giants“

Sacriversum wurden 1992 in Łódź (Polen) gegründet und spielen Old-School-Death-Metal mit progressiven Elementen und atmosphärischen Klängen, was ihre komplexe Mischung zu etwas Besonderem und Einzigartigem macht. Ihr Debütalbum The Shadow Of The Golden Fire erschien 1994, zu einer Zeit, als viele Death-Metal-Bands begannen, ihre Grenzen zu erweitern und experimenteller zu werden. Ihre Musik passte perfekt zu legendären Bands wie Pestilence, Death, Gorefest und Atheist. Und das gilt für Sacriversum und ihr bevorstehendes neues Album Before The Birth Of Light umso mehr.

Nun veröffentlichten Sacriversum ihre zweite Single sowie das Musikvideo zu March Of The Giants:

„Der Titel March Of The Giants ruft beim Hörer sofort ein bestimmtes Bild hervor, das durch den rhythmischen Charakter des Songs noch verstärkt wird. Viele Leute, mit denen wir gesprochen haben, meinten, diese Struktur erinnere an die epischen Songs von Bathory. Man kann das sofort mit einer schwer bewaffneten Armee assoziieren, die neue Gebiete erobert und alles zerstört, was ihr im Weg steht. Für uns geht es aber eher um den Aspekt der Unaufhaltsamkeit. Es ist ein Song darüber, dass, sobald man sein Team zusammengestellt hat und sich gemeinsam aufmacht, sein Ziel zu erreichen, nichts einen davon abhalten kann, es zu erreichen“, kommentiert die Band.

Before The Birth Of Light erscheint am 8. Mai als CD Jewelcase sowie limitiertes, schwarzes Vinyl (300 Exemplare) sowie digital.

Weitere Infos zu Sacriversum und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: