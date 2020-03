Torian: Lyrik-Video zu “Crimson Born” online

Die deutsche Power Metal- Formation Torian hat ein Lyrik-Video zu ihrem Song Crimson Born rausgehauen. Zu finden ist der Track auf dem aktuellen Torian Album God Of Storms, produziert von Seeb Levermann (Orden Ogan) und veröffentlicht von Ram it Down Records.

Torian sind im März und April auf der gemeinsamen Tour mit Freedom Call und The Unity an folgenden Daten live zu sehen:

12.03.: Karlsruhe (Substage)

13.03.: Memmingen (Kaminwerk)

14.03.: Siegburg (Kubana)

20.03.: Regenburg (Airport Obertraubling)

21.03.: Wetzikon/CH (Hall of Fame)

22.03.: Salzburg/AT (Rockhouse)

12.04.: Hannover (Musikzentrum)

Torian Line-Up:

Marc Hohlweck – Vocals

Carl Delius – Guitars

Alexander Thielmann – Lead Guitars

Bengt Kunze – Bass

Manuel Gonstalla – Drums

www.torian-legion.de

www.facebook.com/torianlegion

https://www.instagram.com/torian_legion/