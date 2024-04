Drunken Swallows – Im Namen Des Wahnsinns

Artist: Drunken Swallows

Herkunft: Timmendorfer Strand, Schleswig-Holstein, Deutschland

Album: Im Namen Des Wahnsinns

Spiellänge: 39:06 Minuten

Genre: Punk

Release: 19.04.2024

Label: Metalville Records (Rough Trade)

Links: www.drunkenswallows.de

https://www.facebook.com/drunkenswallows

https://www.instagram.com/drunken_swallows_official

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Frank Hoffmann

Lead-Gitarre – Dennis „DeeDog“ Lindner

Bass – Henry Kreft

Schlagzeug – Pit Weidemann

Tracklist:

1. Im Namen Des Wahnsinns

2. Hunderte Dämonen

3. Hand In Hand

4. Briefe An Dich

5. Chaostage

6. Solange Die Gläser Voll Sind

7. 420

8. Für Mich

9. Küstenjungs

10. Nie Wieder

11. Himmelblau

12. Mein Testament

13. Mein Zweites Ich

Die Drunken Swallows sind eine Punkrock-Band aus Schleswig-Holstein. Sie sind bekannt für ihre energiegeladenen Liveauftitte, die sie schon früh auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht haben. Nun erscheint das neue Studioalbum Im Namen Des Wahnsinns, bei Metalville Records (Rough Trade). Es ist bereits das sechste Studioalbum der Jungs und das bereits das dritte bei Metalville, bei denen sie seit 2019 unter Vertrag stehen. Die Band wurde 2009 in Oldenburg/Holstein gegründet. Der ungewöhnliche Bandname entstand in ihrem alten Proberaum. Dieser wurde ebenfalls von Schwalben bewohnt und brachte den Musikern ihren Spitznamen ein. Ansässig sind sie mittlerweile im touristischen Gebiet vom Timmendorfer Strand in der Lübecker Bucht, ein eigenes Tonstudio haben sie im beschaulichen Heringsdorf bei Oldenburg aufgebaut und bleiben so ihrer Heimat treu.

Die Band besteht aus Frank Hoffmann am Gesang und der Rhythmusgitarre, Dennis „DeeDog“ Lindner an der Leadgitarre, Bassist Henry Kreft und Schlagzeuger Pit Weidemann. In dieser Besetzung erzeugen sie einen eigenen, unverwechselbaren, energiegeladenen Sound. „Eingängige Gitarren-Riffs, Mitgröl-Singalongs und lyrisch mit einem Querschnitt durch das Leben mit all seinen Facetten„, wie es im Pressetext heißt. Die beiden Personalwechsel 2016, als Gitarrist Andre ‚Rowi‘ Rohwedder sowie im Juli 2023 als Bassist Phil Neumann die Band verließen, brachten enorme musikalische Weiterentwicklung.

Die Texte der Band spiegeln diverse Aspekte des Alltags wider. Hier findet man von Partyhymnen bis hin zu sozialkritischen Botschaften alles, was in diesen schrägen Zeiten bewegt. Musikalisch haben sie ihre Weiterentwicklung auf dem neuen Album mit für die Band untypischen Instrumenten sowie in ernsten und ruhigen Melodien dokumentiert.

Im Namen Des Wahnsinns war im Januar die erste Single und ist dann auch der Opener des Albums. Der Song macht deutlich, dass die Vier sich von den Unwägbarkeiten des derzeitigen Lebens nicht beirren lassen. „Und wenn hier alles brennt, wir werden bleiben“ setzt unmissverständlich ein Statement zur Situation. Hunderte Dämonen ist ebenso energiegeladen und war die zweite Single im Februar. Einige Beats weniger bringt dann Hand In Hand in die Ohren. Der Song über eine Beziehung geht aber nicht weniger in die Beine. Was ist nach dem Ende einer Beziehung? Die Ereignisse verarbeiten die Jungs im Track Briefe An Dich. Zum gewohnten Tempo gibt es nur ein Fazit: „Und was ich damals war für Dich, das bist Du heute für mich.“ Eindeutig.

Ein ganz anderes Thema wird im Song Chaostage aufgegriffen. Auf die Straße gehen, sich nicht ducken und seine Meinung sagen, ist das Thema.

Solange Die Gläser Voll Sind bleiben wir hier, ist ein Versprechen an die Fans. Der Aufruf zur Party geht dabei voll in die Beine. Ein Mitgrölsong, der ein Live-Partygarant sein wird. 420, der Songname verwirrt. Ein Positiv-Denken-Track, bei dem nur einmal Four-Twenty im Text vorkommt. Der Track geht einen Tag vor dem Albumrelease als „letzte Erinnerung“ als Single in die weite Welt. Das Thema geht beim Song Für Mich weiter. Meine Träume, mein Leben und dieses Leben lebe ich. So gar nicht zum Image der kühlen Nordlichter passt der Track Küstenjungs. Hier gehen sie ziemlich steil! Nie Wieder nimmt das Thema „Ende einer Beziehung“ wieder auf. Auch Himmelblau nimmt das Thema „Leben“ in gewohnter Geschwindigkeit auf. Weiter im Monatstakt war es die Singleveröffentlichung im März. Waren die Tracks bisher alle so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Minuten lang, kommen die beiden Schlusstracks auf über vier Minuten Länge. Mein Testament ist der bisher ruhigste Track des Albums. Auch hier ist die Selbstbestimmung über das eigene Leben Thema des Songs. Mein Zweites Ich wird dann noch einmal ruhiger. Es ist eine klassische Ballade, die auch das Thema Beziehung zum Thema hat. Wer die Dame ist, die zum Duett ansetzt, erschließt sich mir leider nicht. Ich habe nur eine digitale Vorabversion erhalten, sodass mir die Infos aus dem Cover fehlen.

Neben den digitalen Formaten im Download und Stream auf allen üblichen Plattformen gibt es das Album auch als physikalischen Datenträger im CD-Digipak. Von einer Veröffentlichung auf Vinyl ist leider nichts bekannt.